Jogos de domingo, 21 de julho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Brasileirão, incluindo Atlético-MG contra Vasco e Bahia contra Corinthians, são os destaques do futebol deste domingo, 21 de julho de 2024.

A programação do dia também inclui as partidas do Paulistão sub-20, Campeonato Uruguaio, Brasileirão Série D, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Paulistão sub-20

10h - União São João sub-20 x São Paulo sub-20 - Futebol Paulista (Youtube)

15h - Ponte Preta sub-20 x Palmeiras sub-20 - Futebol Paulista (Youtube)

Campeonato Uruguaio

10h - Liverpool-URU x Cerro - Disney+

12h30 - Progreso x Deportivo Maldonado - Disney+

16h - Peñarol x Fenix - Disney+

18h30 - Boston River x Danubio - Disney+

Copa Paulista

10h30 - Francana x Monte Azul - Futebol Paulista (Youtube)

Brasileirão

11h - Grêmio x Vitória - Premiere

16h - Atlético-MG x Vasco - Globo e Premiere

16h - Bahia x Corinthians - Globo e Premiere

18h30 - RB Bragantino x Athletico-PR - Premiere

18h30 - Fortaleza x Atlético-GO - Premiere

18h30 - Juventude x São Paulo - Premiere

20h - Cuiabá x Fluminense - SporTV e Premiere

Campeonato Carioca Série A2

11h - América-RJ x Olaria - Cariocão TV (Youtube)

Amistoso Internacional

11h - Hamburgo x Cardiff - Disney+

Campeonato Argentino

15h - River Plate x Lanús - ESPN e Disney+

17h15 - Estudiantes de La Plata x Unión Santa Fé - Disney+

20h - Defensa Y Justicia x Boca Juniors - ESPN 4 e Disney+

Eurocopa sub-19

15h - Noruega sub-19 x Irlanda do Norte sub-19 - UEFA.tv

15h - Ucrânia sub-19 x Itália sub-19 - UEFA.tv

Brasileirão Série B

16h - Guarani x Goiás - Band, Canal GOAT e Premiere

18h30 - Botafogo-SP x Brusque - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Brasileirão Série C

16h30 - Volta Redonda x Ypiranga - DAZN e Nosso Futebol

16h30 - São José-RS x Aparecidense - DAZN e Nosso Futebol

19h - Náutico x Athletic - DAZN e Nosso Futebol

Brasileirão Série D

16h - Maranhão x Fluminense-PI - Planeta Esportivo (Youtube)

16h - Potiguar x Atlético Cearense - TV FNF (Youtube)

16h - ASA-AL x Sergipe - TV ASA (Youtube)

16h - Brasil-RS x Concórdia - TV Xavante (Youtube)

16h - Tocantinópolis x Moto Club - Esporte Mais TV (Youtube)

16h - Águia de Marabá x River-PI - Águia TV (Youtube)

16h - Retrô FC x CSE - TV Retrô Oficial (Youtube)

16h - Itabaiana x Juazeirense - TV Itnet (Youtube)

16h - Cascavel x Avenida - TV Serpente (Youtube)

16h - Hercílio Luz x Cianorte - Leão do Vale TV (Youtube)

16h - Treze-PB x Santa Cruz-RN - TV Treze (Youtube)

16h - Altos x Cametá - TV Mapará (Youtube)

16h - América-RN x Maracanã - TV FNF (Youtube)

Campeonato Concacaf sub-20

19h - Panamá sub-20 x Guatemala sub-20 - Disney+

22h - México sub-20 x Haiti sub-20 - Disney+

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.