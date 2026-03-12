Jogos da Copa do Brasil desta quinta-feira, 12: horários e onde assistir

A Copa do Brasil dá sequência à terceira fase nesta quinta-feira, 12, com mais dez jogos do mata-mata nacional. Os confrontos são eliminatórios e valem vaga na próxima etapa do torneio. Nesta fase, a disputa reúne clubes de diferentes divisões do futebol brasileiro, enquanto as equipes da Série A entram apenas a partir da quinta fase.

Confrontos de hoje, 12/03, pela Copa do Brasil

18h

Madureira x Águia

19h

Vila Nova x Operário-MS (SporTV, Premiere e ge TV)

19h30

Operário-MT x Capital-TO

Maranhão x Ceará (Amazon Prime)

Sousa x CRB

20h

Amazonas x Figueirense

20h30

Mixto x Novorizontino

21h30

Barra-SC x América-MG (SporTV e Premiere)

Sport x Anápolis (Amazon Prime)

Tuna Luso x Juventude

Onde assistir aos jogos da Copa do Brasil hoje

Dentre as partidas, Vila Nova x Operário-MS terá transmissão de SporTV, Premiere e GE TV.

Maranhão x Ceará e Sport x Anápolis serão exibidos pelo Amazon Prime.

Já Barra-SC x América-MG terá transmissão de SporTV e Premiere.