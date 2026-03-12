Jogos da Copa do Brasil desta quinta-feira, 12: horários e onde assistir

Copa do Brasil: Terceira Fase continua nessa quinta-feira, 12 (Staff Images/CBF/Reprodução)
Publicado em 12 de março de 2026 às 06h05.
A Copa do Brasil dá sequência à terceira fase nesta quinta-feira, 12, com mais dez jogos do mata-mata nacional. Os confrontos são eliminatórios e valem vaga na próxima etapa do torneio. Nesta fase, a disputa reúne clubes de diferentes divisões do futebol brasileiro, enquanto as equipes da Série A entram apenas a partir da quinta fase.
18h
Madureira x Águia
19h
Vila Nova x Operário-MS (SporTV, Premiere e ge TV)
19h30
Operário-MT x Capital-TO
Maranhão x Ceará (Amazon Prime)
Sousa x CRB
20h
Amazonas x Figueirense
20h30
Mixto x Novorizontino
21h30
Barra-SC x América-MG (SporTV e Premiere)
Sport x Anápolis (Amazon Prime)
Tuna Luso x Juventude
Dentre as partidas, Vila Nova x Operário-MS terá transmissão de SporTV, Premiere e GE TV.
Maranhão x Ceará e Sport x Anápolis serão exibidos pelo Amazon Prime.
Já Barra-SC x América-MG terá transmissão de SporTV e Premiere.