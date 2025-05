João Fonseca vence Herbert e avança à terceira rodada em Roland Garros

João Fonseca conquistou sua vaga na terceira rodada de um Grand Slam nesta quinta-feira, 29, em Roland Garros, após um confronto intenso. O brasileiro superou o francês Pierre-Hugues Herbert, atual 147º do ranking mundial, em sets diretos: 7/6, 7/6 e 6/4, com dois tie-breaks decisivos nos dois primeiros sets.

Agora, Fonseca aguarda o vencedor do duelo entre Gael Monfils e Jack Draper, que também se enfrentam hoje, a partir das 15h15.

A quadra 14 vibrou do início ao fim, com uma presença expressiva da torcida brasileira, que não se intimidou mesmo diante do apoio massivo ao atleta francês. O ambiente foi tão fervoroso que a arbitragem teve dificuldades para conter o barulho nas arquibancadas.

No jogo, Herbert, conhecido pela habilidade nas duplas, fez o brasileiro suar para vencer. O primeiro set teve duas quebras para cada lado e um tie-break marcado por erros de dupla falta, mas Fonseca fechou com um ace.

O segundo set manteve o ritmo intenso, começando com uma quebra a favor de Herbert, prontamente devolvida pelo brasileiro. Fonseca mostrou maior solidez mental e conseguiu neutralizar os saques do adversário, forçando novamente a definição no tie-break, onde virou o placar de 0-3 para 6-4.

No set final, o brasileiro dominou o ritmo da partida e Herbert não conseguiu manter o nível das trocas de bola no fundo de quadra. Aproveitando três match points no nono game, Fonseca garantiu a vitória com um desempenho quase impecável.