Internacional x Criciúma: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

O Internacional enfrenta o Criciúma nesta terça-feira, 5, às 21h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Globo, Globoplay e Premiere.

O Internacional busca se recuperar no campeonato e subir na tabela, aproveitando o fator casa para conquistar três pontos importantes. O Criciúma, por sua vez, tenta um resultado positivo fora de casa para se distanciar da zona de perigo e garantir sua permanência na Série A.

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional x Criciúma hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta terça-feira, às 21h30, entre Internacional e Criciúma terá transmissão ao vivo na Globo, Globoplay e Premiere.

Como assistir online o jogo do Internacional x Criciúma hoje?

Você pode acompanhar a partida online pelo serviço de streaming Globoplay, disponível para assinantes do Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional hoje pelo Brasileirão?

A partida entre Internacional e Criciúma, às 21h30, será exibida ao vivo na Globo, Globoplay e Premiere.

Como assistir online o jogo do Internacional hoje?

O jogo pode ser assistido online no Globoplay para assinantes do Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.