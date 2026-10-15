Pesquisa Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 15 pontos de vantagem sobre Lula entre a classe média

RESUMO ＋ Flávio Bolsonaro (PL) registra 51% das intenções de voto no Sudeste, contra 41% de Lula (PT), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 15. O senador também tem vantagem entre eleitores que recebem de dois a cinco salários mínimos, com 55% a 40%. No cenário nacional de segundo turno, os dois candidatos estão tecnicamente empatados, com 51% a 49% dos votos válidos.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem dez pontos percentuais de vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores do Sudeste, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 15. Na região, o candidato do PL registra 51% das intenções de voto, contra 41% do petista, na simulação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

O resultado é semelhante ao registrado na pesquisa da semana passada. O Sudeste concentra 42% dos entrevistados pelo instituto e representa a maior parcela regional da amostra.

A vantagem do senador também aparece entre os eleitores com renda familiar de dois a cinco salários mínimos, faixa que representa 37% dos participantes do levantamento.

Nesse grupo, Flávio tem 55% das intenções de voto, contra 40% de Lula, uma diferença de 15 pontos percentuais.

Os percentuais dos recortes consideram os votos totais, que incluem eleitores indecisos e aqueles que pretendem votar em branco ou nulo.

No cenário nacional, Flávio registra 47% das intenções de voto, contra 45% de Lula. Brancos, nulos e nenhum somam 6%, enquanto os indecisos representam 2%.

Quando considerados apenas os votos válidos, o senador aparece com 51%, ante 49% do presidente. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Na comparação com a pesquisa divulgada em 8 de outubro, a diferença entre os candidatos caiu de quatro para dois pontos percentuais. Flávio passou de 52% para 51%, enquanto Lula foi de 48% para 49%.

Flávio lidera entre evangélicos e no Sul; Lula tem vantagem no Nordeste

Além do Sudeste e da faixa de renda de dois a cinco salários mínimos, Flávio Bolsonaro registra vantagem sobre Lula entre os eleitores do Sul e os evangélicos.

Na região Sul, o senador tem 57% das intenções de voto, contra 35% do presidente. O grupo representa 14% da amostra do Datafolha.

Entre os evangélicos, que correspondem a 30% dos entrevistados, Flávio registra 62%, ante 29% de Lula. O senador oscilou sete pontos percentuais para baixo em relação à pesquisa anterior, considerando uma margem de erro específica de quatro pontos percentuais para esse segmento.

Já o presidente tem vantagem entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, grupo que representa 47% da amostra. Nessa faixa, Lula registra 53% das intenções de voto, contra 38% de Flávio.

No Nordeste, Lula tem 61% das intenções de voto, enquanto Flávio soma 32%, uma diferença de 29 pontos percentuais.

O petista também lidera entre os católicos, com 52% a 42%, e entre os eleitores com menor escolaridade, por 56% a 36%.

O levantamento aponta ainda diferenças entre homens e mulheres. Entre o eleitorado feminino, Lula tem 49%, contra 40% de Flávio. Já entre os homens, o senador registra 52%, ante 40% do presidente.

Rejeição dos candidatos supera 40% no segundo turno

A pesquisa Datafolha mostra que os dois candidatos têm índices semelhantes de rejeição.

Segundo o levantamento, 46% dos eleitores afirmam que não votariam em Lula de forma alguma, enquanto 44% dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro.

Os percentuais estão tecnicamente empatados. Na comparação com a semana passada, a rejeição de Lula permaneceu em 46%, enquanto a de Flávio passou de 43% para 44%.

O instituto também perguntou aos entrevistados sobre a motivação do voto. Entre os eleitores do senador, 17% afirmam que votam em Flávio para impedir um quarto mandato de Lula. Na pesquisa anterior, eram 25%.

Entre os eleitores do presidente, 12% dizem votar no petista para evitar a eleição de Flávio. Na semana passada, esse percentual era de 13%.

Na amostra total, 78% dos entrevistados afirmam que votam por considerar seu escolhido o melhor candidato, enquanto 14% dizem que a principal motivação é derrotar o adversário.

O levantamento também mostra que 93% dos eleitores afirmam estar decididos sobre o voto, enquanto 7% admitem mudar de candidato.

Entre os eleitores de Flávio, 95% dizem ter certeza da escolha. No caso de Lula, o percentual é de 94%.

O Datafolha ouviu 2.520 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro geral é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-00466/2026.