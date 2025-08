Inter Miami oferece contrato de até 2028 a Messi, diz jornal espanhol

A renovação de contrato entre Inter Miami e Lionel Messi segue em andamento, com as partes buscando um novo acordo que pode estender a permanência do astro argentino.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, embora nada tenha sido assinado até o momento, as intenções já estão claras: Messi deseja continuar jogando para garantir sua participação na sua sexta Copa do Mundo, algo inédito na história do futebol.

Messi pretende manter sua forma física em alto nível enquanto busca mais títulos com a equipe da MLS, consolidando sua carreira no clube. O Inter Miami, por sua vez, planeja oferecer ao jogador um contrato de, pelo menos, três anos, podendo se estender até 2028 ou até mais, caso o argentino decida seguir jogando até os 41 anos. Esta flexibilidade está relacionada ao fato de Messi ser também um acionista do clube, o que torna a definição do tempo de seu contrato mais flexível do que o habitual no futebol profissional.

Embora o contrato ainda esteja em negociação, o jornal afirma que tanto o jogador quanto o clube demonstram vontade de seguir juntos, permitindo que Messi jogue até quando desejar e depois migre para outras funções dentro do time.

Contrato plurianual

A ideia do Inter é oferecer uma extensão de contrato plurianual, permitindo que Messi tenha total liberdade para determinar o momento de sua aposentadoria do futebol ativo, após o que poderia assumir outras responsabilidades no clube, como um executivo ou em áreas de desenvolvimento.

Outro aspecto importante na negociação é a preparação para o Mundial de 2026, que promete ser um grande marco na carreira de Messi. Além disso, o jogador já conquistou com o Inter Miami a Leagues Cup em 2023, e a competição nacional da MLS ainda é uma das grandes metas do argentino. A espera por uma definição do futuro do jogador segue, mas a permanência de Messi na MLS parece cada vez mais certa, com um foco claro em sua preparação para os próximos desafios internacionais.