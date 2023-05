Inter de Milão x Milan: veja horário e onde assistir ao vivo

Inter de Milão e Milan se enfrentam nesta terça-feira, 16, às 16h, na estádio San Siro, na Itália. A partida é válida pela semifinal da Champions League.

Após vencer por 2 a 0 no jogo de ida, a Internazionale precisa apenas de um empate, ou derrota por 1 gol de diferença, para se classificar. A equipe é uma das favoritas a avançar de fase, principalmente nas casas de aposta.

Para o confronto, o técnico Simone Inzaghi não deve contar com Milan Skriniar lesionado. As esperanças de gol estão nos pés de Lautaro Martinez e Lukaku.

Do outro lado o Milan, precisa vencer por 3 gols de diferença para se classificar no tempo normal. Em caso de vitória por dois gols, o confronto irá para a prorrogação. Para a partida, os rossoneros contam o com o retorno do atacante português Rafael Leão, que esteve fora do primeiro jogo por conta de lesão.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Inter de Milão x Milan

O jogo desta terça-feira às 16h entre Inter de Milão x Milan terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max.

Como assistir o jogo Inter de Milão x Milan online?

Você pode assistir a partida online da plataforma HBO Max.

Quais são os próximos jogos do Inter de Milão?

21/05 - Napoli x Inter de Milão - Campeonato Italiano

24/05 - Fiorentina x Inter de Milão - Coppa da Italia (Final)

Quais são os próximos jogos do Milan?

20/05 - Milan x Sampdoria - Campeonato Italiano

28/05 - Juventus x Milan - Campeonato Italiano

