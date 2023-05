Milan x Inter: último confronto pela Champions teve confusão e sinalizador em campo; relembre

Milan e Inter de Milão entram em campo nesta quarta-feira, 10, em jogo válido pela semifinal da Champions League. Após 18 anos, um dos maiores clássicos do futebol da Itália escreve mais um capítulo na história da competição europeia.

As equipes chegam para o confronto em situações bem parecidas. A Inter de Milão, quarta colocada no campeonato italiano, busca se manter nessa zona e se classificar para Champions no ano seguinte. Logo atrás aparece o Milan, com dois pontos a menos, que também luta por uma vaga.

Mas afinal, como foi o último confronto pela Champions?

Em abril de 2005, os rivais tinham elencos estrelados e figuravam entre as melhores equipes do mundo. De um lado o Milan, treinada pelo hoje comandante do Real Madrid, Carlo Ancelotti, fazia uma ótima temporada e chegaria a decisão daquela temporada.

Do outro, uma Inter de Milão com Adriano "Imperador" e a lenda argentina Zanetti, era comandada por Roberto Mancini e tinha feito uma ótima fase de grupos, se classificando em primeiro.

No primeiro jogo, válido pelas quartas de final, o Milan venceu por 2 a 0 com gols do zagueiro Stam e o craque ucraniano Shevchenko.

Relembre:

O jogo de volta, foi caracterizado por uma confusão na arquibancada e arremessos de sinalizadores em campo. Um deles atingiu o goleiro Dida, que precisou ser atendido fora de campo. A partida terminou com uma nova vitória do Milan por 1 a 0, com outro gol de Shevchenko.

Relembre: