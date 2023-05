Fluminense x Flamengo: veja horário e onde assistir ao vivo

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, 16, às 21h, na estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Reeditando a final do Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo entram em campo em busca de sair na frente no confronto de 180 minutos. O Flu, que atualmente é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, vive um bom momento na temporada sob o comando do técnico Fernando Diniz.

Já o Flamengo ainda busca uma regularidade maior no comando de Jorge Sampaoli. A equipe vem de duas vitórias consecutivas e agora espera no clássico, conquistar a terceira.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fluminense x Flamengo

O jogo desta terça-feira às 21h entre Fluminense e Flamengo terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Fluminense x Flamengo online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através da plataforma Amazon Prime Video, ou Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Fluminense?

20/05 - Botafogo x Fluminense - Campeonato Brasileiro

25/05 - The Strongest x Fluminense - Copa Libertadores

Quais são os próximos jogos do Flamengo?

21/05 - Flamengo x Corinthians - Campeonato Brasileiro

24/05 - Flamengo x Ñublense - Copa Libertadores

