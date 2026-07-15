Esporte

Fase de grupos copa 2026

CazéTV exibirá final da Copa do Mundo em cinemas de sete estados; veja a lista

Parceria com a Cinecolor Films levará a transmissão da decisão para salas das redes Kinoplex, UCI e Cinemark

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de julho de 2026 às 14h44.

Última atualização em 15 de julho de 2026 às 14h49.

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A CazéTV anunciou, nesta quarta-feira, 15, uma parceria com a Cinecolor Films para exibir a final da Copa do Mundo em salas de cinema espalhadas pelo Brasil. A decisão do torneio está marcada para domingo, 19, às 16h.

A transmissão será realizada em unidades das redes Kinoplex, UCI e Cinemark instaladas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia e Ceará, além do Distrito Federal.

Da live no quarto ao bilhão na Copa: o plano da CazéTV para reinventar o jogo

A equipe da CazéTV fará a cobertura diretamente do MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde ocorrerá a final. A apresentação ficará por conta de Casimiro Miguel, acompanhado pelos narradores e comentaristas Luisinho, Donan Campos e Rafael Oliveira, que estarão no estádio para acompanhar a partida.

Quem comprar ingresso para as sessões terá acesso não apenas ao jogo, mas também à programação completa preparada pela CazéTV. O conteúdo inclui a transmissão do pré-jogo e a cerimônia de entrega do troféu.

A edição deste ano também marcará a estreia de um show no intervalo da final da Copa do Mundo, formato inspirado no Super Bowl. A apresentação terá curadoria de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, e contará com participações de Justin Bieber, Madonna, Shakira e do grupo sul-coreano BTS.

Os ingressos já podem ser adquiridos tanto nos sites oficiais quanto nas bilheterias das redes Kinoplex, UCI e Cinemark.

Quando é a final da Copa do Mundo 2026?

A final da Copa do Mundo 2026 acontece no domingo, dia 19 de julho. O jogo decidirá o novo campeão mundial e acontecerá no MetLife Stadium, na região de Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Onde assistir Inglaterra x Argentina na Copa do Mundo?

O jogo entre Inglaterra e Argentina ocorre nesta quarta-feira, 15, às 16h. A partida será exibida pela TV Globo, Ge TV, Sportv, Globoplay, CazéTV, SBT e Nsports.

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