Holanda x Inglaterra: onde assistir e horário pela Eurocopa

A Holanda e Inglaterra se enfrentam nesta quarta-feira, 10 de julho, às 16h, no estádio Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, Holanda. A partida é válida pela fase de grupos da Eurocopa.

A Holanda, terceira colocada do Grupo D com 4 pontos, vem de uma vitória e tenta melhorar sua posição no grupo. Já a Inglaterra, líder do Grupo C com 5 pontos, busca manter sua posição de destaque e assegurar a classificação para a próxima fase. O confronto entre estas duas tradicionais seleções europeias promete ser acirrado, com ambas as equipes determinadas a avançar no torneio.

Onde assistir ao vivo o jogo da Holanda x Inglaterra hoje pela Eurocopa?

O jogo desta quarta-feira, 16h, entre Holanda e Inglaterra terá transmissão ao vivo na CazéTV e Prime Video.

Como assistir online o jogo da Holanda x Inglaterra hoje?

Você pode assistir à partida online pela CazéTV (YouTube).

