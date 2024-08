Guarani x Santos: onde assistir e horário pelo Brasileirão Série B

O Guarani e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 21, às 19h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A partida é válida pela Série B do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Guarani busca se manter na zona de classificação para a Série A, enquanto o Santos tenta recuperar a boa forma após uma sequência irregular de resultados. Com ambos os times em busca dos três pontos, a expectativa é de um jogo bastante disputado.

Onde assistir ao vivo o jogo Guarani x Santos hoje pelo Brasileirão Série B?

O jogo desta quarta-feira, 19h, entre **Guarani e Santos** terá transmissão ao vivo no **Premiere**.

Como assistir online o jogo Guarani x Santos hoje?

Você pode assistir a partida online pelo **Globoplay**.

