Quem é Hugo Souza, o goleiro do Flamengo que virou 'herói' do Corinthians

O Corinthians chegou às quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, 2. Embora tenha perdido para o Red Bull Bragantino por 2 a 1, o Timão garantiu a classificação para a próxima fase do campeonato nos pênaltis.

Apesar dos altos e baixos da disputa, a grande estrela desta noite foi Hugo Souza, que pegou três cobranças seguidas e deu a classificação ao time. Depois de brilhar no confronto, muitos torcedores do Timão e amantes de futebol ficaram curiosos sobre a trajetória do goleiro e seu destino no Corinthians.

Quem é Hugo Souza?

Nascido em Duque de Caxias (RJ), o jogador de 25 anos atualmente joga no Corinthians como um empréstimo do Flamengo.

Ele iniciou sua trajetória no futebol com apenas quatro anos de idade, fazendo peneiras. Em seguida, conquistou um espaço na equipe de futsal do Vasco da Gama. Naquele período, Hugo contava com uma ajuda de custo de R$ 600, fundamental para sua sobrevivência, pois sua família enfrentava dificuldades financeiras. No entanto, essa assistência foi suspensa, e ele foi transferido para o futebol de campo, modalidade na qual não havia qualquer tipo de suporte financeiro. Sem condições de arcar com os custos por conta própria, ele acabou deixando o Vasco aos oito anos de idade.

Depois desta fase, Hugo foi transferido para a equipe de futsal do Fluminense, onde passou seis meses jogando, mas acabou retornando ao Vasco. No entanto, pouco tempo depois, deixou novamente o clube após a ajuda de custo ser cortada mais uma vez.

Em 2009, aos 10 anos de idade, ingressou no futsal do Flamengo e, pouco tempo depois, fez a transição para o campo. Durante sua adolescência, Hugo ganhou inúmeros títulos na base, como o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016 e 2018, a Copa Brasil-Japão Sub-15 em 2014, e os Estaduais Sub-17, em 2016, e Sub-20, em 2018.

Em 2020, o jogador foi promovido com a base do Sub-20 para disputar pelo Flamengo no Campeonato Cariocas. No entanto, os anos seguintes foram difíceis para o jovem atleta, em razão de baixo desempenho em campo, insatisfação de torcedores e perda de espaço no time. A virada ocorreu em 2022, após uma confronto entre Flamengo e o Fluminense, que acabou em 2 a 1 para o clube da Gávea, onde Hugo garantiu a vitória com varias defesas difíceis e teve seu nome ovacionado pela torcida rubro negra. Por causa disso, Hugo foi eleito o melhor jogador da oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Hugo Souza teve a sua contratação oficializada pelo Corinthians em julho de 2024, por meio de um empréstimo com opção de compra até o final da temporada.

Quanto o Corinthians vai pagar por Hugo Souza?

Atualmente, o Corinthians não pode adquirir o goleiro de forma definitiva na janela de transferências vigente, que se encerra em 2 de setembro.

De acordo com o contrato de empréstimo de Hugo Souza, válido até o final do ano, o clube só poderá comprá-lo a partir de 1º de outubro. Se desejar antecipar a compra, o Corinthians precisaria renegociar com o Flamengo.

O valor para a contratação definitiva de Hugo Souza já está estipulado no contrato: cerca de R$ R$ 4,8 milhões. Esse montante foi estabelecido em razão das duas classificações importantes que o goleiro garantiu ao clube.

A vaga nas quartas de final da Sul-Americana, conquistada graças às três defesas consecutivas de pênaltis de Hugo Souza contra o Red Bull Bragantino, trouxe ao Corinthians um bônus de US$ 700 mil (R$ 3,8 milhões, na cotação atual).

Além disso, a classificação entre os oito melhores da Copa do Brasil, onde o Timão enfrentará o Juventude, resultou em uma premiação de R$ 4,515 milhões para o clube. Juntas, essas bonificações cobririam o valor estabelecido no contrato de empréstimo com o Flamengo.

Para que Hugo Souza esteja disponível na partida contra o Flamengo, marcada para 1º de setembro na Neo Química Arena pelo Brasileirão, o Corinthians precisaria desembolsar mais R$ 500 mil. Esse é o valor acordado para permitir que o goleiro atue contra seu clube de origem.

Com 11 jogos disputados, Hugo Souza rapidamente se tornou uma peça-chave no Corinthians, a ponto de o clube estar disposto a pagar a multa contratual para tê-lo em campo em um único jogo.

Qual é o próximo jogo do Corinthians?

Neste domingo, 25, Corinthians encara o Fortaleza. A partida acontece na Arena Castelão e a bola rola às 16h (de Brasília).