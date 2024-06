GP da Espanha de F1 2024: horários e onde assistir ao vivo a corrida final

Neste fim de semana, a Fórmula 1 chega à nona etapa da temporada 2024, com o Circuito de Barcelona-Catalunha. Sede do Grande Prêmio da Espanha, a pista recebe a categoria pela 33ª vez em sua história, sendo uma das provas mais tradicionais do calendário.

O evento também conta com homenagens ao piloto espanhol Fernando Alonso, em uma temporada que celebra os 20 anos de sua estreia na Fórmula 1.

Mesmo duas décadas após sua estreia, Alonso ainda é conhecido como um dos pilotos mais talentosos e persistentes da categoria. Em sua carreira, o piloto conquistou dois títulos mundiais e várias vitórias marcantes. A principal homenagem virá da Aston Martin, que competirá com um carro especial em tributo ao espanhol.

O atual vencedor da prova é Charles Leclerc, que também triunfou em 2022. O piloto da Ferrari venceu a etapa anterior da temporada 2024, o Grande Prêmio do Canadá. Nessa corrida, Leclerc conseguiu uma vitória impressionante, solidificando sua posição como um dos principais concorrentes ao título deste ano.

Em Barcelona, há a expectativa de Leclerc continuar sua sequência vitoriosa.

Como assistir ao GP da Espanha de F1 2024 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horários da corrida do GP da Espanha de F1 2024

A nova etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay.

Corrida - domingo, 23 de junho, às 10h00; Onde assistir: Band, F1 TV.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR : Max Verstappen e Sergio Pérez

: Max Verstappen e Sergio Pérez Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

: Charles Leclerc e Carlos Sainz Mercedes : Lewis Hamilton e George Russell

: Lewis Hamilton e George Russell Alpine : Esteban Ocon e Pierre Gasly

: Esteban Ocon e Pierre Gasly McLaren : Lando Norris e Oscar Piastri

: Lando Norris e Oscar Piastri Sauber (ex-Alfa Romeo): Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

(ex-Alfa Romeo): Valtteri Bottas e Guanyu Zhou Aston Marti n: Fernando Alonso e Lance Stroll

n: Fernando Alonso e Lance Stroll Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg RB (ex-AlphaTauri): Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1

GP da Áustria - Circuito RB Ring - 28/06 a 30/06 - 10h

GP da Inglaterra - Circuito de Silverstone - 05/07 a 07/07 - 11h

GP da Hungria - Circuito Hungaroring - 19/07 a 21/07 - 10h

GP da Bélgica - Circuito de Spa-Francorchamps - 26/07 a 28/07 - 10h

GP da Holanda - Circuito de Zandvoort - 23/08 a 25/08 - 10h

GP da Itália - Autódromo Nacional de Monza - 30/08 a 01/09 - 10h

GP do Azerbaijão - Circuito de Baku - 13/09 a 15/09 - 8h

GP de Singapura - Circuito de Marina Bay - 20/09 a 22/09 - 9h

GP dos Estados Unidos - Circuito das Américas - 18/10 a 20/10 - 16h

GP do México - Autódromo Hermanos Rodríguez - 27/10 a 27/10 - 17h

GP de São Paulo - Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) - 01/11 a 03/11 - 14h

GP de Las Vegas - Circuito de Las Vegas - 21/11 a 23/11 - 3h

GP do Catar - Circuito Internacional de Lusail - 29/11 a 01/12 - 14h

GP de Abu Dhabi - Circuito de Yas Marina - 06/12 a 08/12 - 10h

*Este conteúdo foi gerado e publicado automaticamente com o uso de inteligência artificial.

