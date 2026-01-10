Jogos de hoje, sábado, 10 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol neste sábado, 10 de janeiro, ficam por conta dos confrontos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com diversas partidas transmitidas ao vivo, além do clássico entre Valencia x Elche pelo Campeonato Espanhol e o duelo Portuguesa x Palmeiras pelo Paulistão.
A rodada também conta com jogos da Copa da Inglaterra, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Gaúcho e Copa Africana de Nações.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha)
- 8h45 - Real Brasília x União Cacoalense - YouTube (Paulistão)
- 8h45 - Portuguesa Santista x CSE - YouTube (Paulistão)
- 11h - Grêmio São-Carlense x Santos - Xsports
- 11h - Santo André x Ferroviário - YouTube (Paulistão)
- 11h - Nacional-SP x Internacional - CazéTV
- 13h - RB Bragantino x São Luís - YouTube (Paulistão)
- 13h - XV de Piracicaba x Canaã - YouTube (Paulistão)
- 13h - Portuguesa x Operário-PR - YouTube (Paulistão)
- 13h - São José-SP x Nacional-AM - YouTube (Paulistão)
- 13h - Centro Olímpico x Confiança-PB - YouTube (Paulistão)
- 13h - Novorizontino x Juventude Samas - YouTube (Paulistão)
- 13h - Ituano x Ivinhema - YouTube (Paulistão)
- 13h15 - Ibrachina x Bangu - YouTube (Paulistão)
- 15h - Ferroviária x Cuiabá - Record News
- 15h15 - Comercial de Tietê x Criciúma - YouTube (Paulistão)
- 15h15 - Paulínia x Vila Nova - YouTube (Paulistão)
- 15h15 - Atlético Guaratinguetá x Juventude - YouTube (Paulistão)
- 15h15 - União Mogi x Fortaleza - Ulisses TV
- 15h15 - Itaquaquecetuba x Náutico - YouTube (Paulistão)
- 15h15 - Referência x Real-RS - YouTube (Paulistão)
- 16h15 - Maruinense x Independente-AP - YouTube (Paulistão)
- 17h15 - América-RJ x Quixadá - YouTube (Paulistão)
- 18h30 - Real Soccer x São Paulo - CazéTV
- 18h45 - União Rondonópolis x QFC - YouTube (Paulistão)
- 19h - Taubaté x Botafogo - Xsports
- 21h - Audax x Atlético-MG - Xsports
Copa da Inglaterra
- 9h15 - Everton x Sunderland - ESPN e Disney+
- 9h15 - Macclesfield x Crystal Palace - ESPN 3 e Disney+
- 9h15 - Wolverhampton x Shrewsbury - Disney+
- 9h15 - Cheltenham x Leicester - Disney+
- 12h - Manchester City x Exeter - ESPN e Disney+
- 12h - Newcastle x Bournemouth - ESPN 4 e Disney+
- 12h - Fulham x Middlesbrough - Disney+
- 12h - Sheffield Wednesday x Brentford - Disney+
- 12h - Burnley x Millwall - Disney+
- 12h - Stoke x Coventry - Disney+
- 12h - Doncaster x Southampton - Disney+
- 12h - Ipswich x Blackpool - Disney+
- 12h - Boreham Wood x Burton Albion - Disney+
- 12h - Salford x Swindon - Disney+
- 14h45 - Tottenham x Aston Villa - ESPN e Disney+
- 14h45 - Bristol City x Watford - Disney+
- 14h45 - Cambridge United x Birmingham - Disney+
- 14h45 - Grimsby x Weston Super Mare - Disney+
- 17h - Charlton x Chelsea - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 10h - Oviedo x Betis - ESPN 2 e Disney+
- 12h15 - Villarreal x Alavés - Disney+
- 14h30 - Girona x Osasuna - ESPN 3 e Disney+
- 17h - Valencia x Elche - ESPN 3 e Disney+
Campeonato Italiano
- 11h - Como x Bologna - YouTube (ESPN Brasil) e Disney+
- 11h - Udinese x Pisa - Disney+
- 14h - Roma x Sassuolo - ESPN 4 e Disney+
- 16h45 - Atalanta x Torino - Xsports e Disney+
Campeonato Alemão
- 11h30 - Freiburg x Hamburgo - Canal GOAT e OneFootball
- 11h30 - Heidenheim x Colônia - OneFootball
- 11h30 - Union Berlin x Mainz - OneFootball
- 11h30 - Werder Bremen x Hoffenheim - OneFootball
- 14h30 - Bayer Leverkusen x Stuttgart - Xsports, Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Francês - Copa da França
- 11h30 - Orléans x Monaco - SportyNet (TV e YouTube)
- 17h - Sochaux x Lens - SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Holandês
- 12h30 - AZ Alkmaar x Volendam - Disney+
- 16h - PSV x Excelsior - Disney+
Copa Africana de Nações
- 13h - Argélia x Nigéria - Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- 16h - Egito x Costa do Marfim - Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Paulista
- 15h - São Bernardo x Capivariano - HBO Max
- 16h - Santos x Novorizontino - TNT e HBO Max
- 18h30 - Guarani x Primavera - HBO Max
- 20h30 - Portuguesa x Palmeiras - Record, CazéTV e HBO Max
Campeonato Gaúcho
- 16h - Juventude x Ypiranga - Sportv e Premiere
- 21h - Avenida x Grêmio - Sportv 3 e Premiere
Campeonatos Regionais
- 16h - Vitória x Atlético de Alagoinhas - TV Brasil, TVE Bahia e TV Green
- 16h - Atlético-GO x Anápolis - Record Goiás e Canal GOAT
- 16h - Abecat x Vila Nova - TV Brasil Central
- 16h - Operário-PR x Maringá - Canal GOAT
- 16h - Figueirense x Marcílio Dias - SportyNet (TV e YouTube)
- 16h - América-RN x Potyguar - TV Tropical e Canal GOAT
- 16h30 - Floresta x Ceará - Canal GOAT, ge.globo/ce e TVC Esporte Clube
- 17h - Jaguar x Sport - Canal GOAT
- 18h15 - Jataiense x Crac - TV Brasil Central
- 18h30 - Cruzeiro x Pouso Alegre - Sportv e Premiere
- 18h30 - Coritiba x Londrina - Canal GOAT
- 19h - Quixadá x Maracanã - FCFTV (YouTube)
- 19h30 - Amazonas x São Raimundo-AM - N Sports
- 19h30 - Barra x Joinville - SportyNet (TV e YouTube)
Outros jogos internacionais
- 17h - Vitória de Guimarães x Braga - ESPN 4 e Disney+ (Taça da Liga de Portugal)
- 20h - Deportivo Cali x Once Caldas - Disney+ (Campeonato Colombiano)
- 21h - Independiente x Alianza Lima - Disney+ (Rio de La Plata)
- 22h - Santos Laguna x Necaxa - SportyNet (TV e YouTube) (Mexicano)
- 0h05 - Monterrey x Toluca - SportyNet (TV e YouTube) (Mexicano)
Onde assistir ao vivo o jogo entre Portuguesa x Palmeiras hoje?
O jogo Portuguesa x Palmeiras será transmitido ao vivo às 20h30 pela Record, HBO Max e CazéTV.
Que horas é o jogo do Grêmio hoje?
O jogo Avenida x Grêmio será às 21h, com transmissão ao vivo no SporTV 3 e Premiere.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV aberta hoje?
Globo
Nenhum jogo será transmitido pela Globo neste sábado, 10.
Record
- 20h30 - Portuguesa x Palmeiras - Campeonato Paulista
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
ESPN
- 9h15 - Everton x Sunderland - Copa da Inglaterra
- 12h - Manchester City x Exeter - Copa da Inglaterra
- 14h45 - Tottenham x Aston Villa - Copa da Inglaterra
- 17h - Charlton x Chelsea - Copa da Inglaterra
SporTV
- 16h - Juventude x Ypiranga - Campeonato Gaúcho
- 18h30 - Cruzeiro x Pouso Alegre - Campeonato Mineiro
- 21h - Avenida x Grêmio - Campeonato Gaúcho
Onde assistir online aos jogos de futebol de hoje?
Disney+
Transmite todos os jogos da ESPN e ESPN 4 ao vivo
HBO Max
- 15h - São Bernardo x Capivariano - Paulistão
- 16h - Santos x Novorizontino - Paulistão
- 18h30 - Guarani x Primavera - Paulistão
- 20h30 - Portuguesa x Palmeiras - Paulistão
CazéTV (YouTube)
- 11h - Nacional-SP x Internacional - Copinha
- 18h30 - Real Soccer x São Paulo - Copinha
- 20h30 - Portuguesa x Palmeiras - Paulistão