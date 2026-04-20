Gabrielzinho vence o Prêmio Laureus de melhor atleta com deficiência do ano

O brasileiro Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho, foi eleito o esportista com deficiência do ano no Prêmio Laureus, em cerimônia realizada nesta segunda-feira, 20, em Madri. O reconhecimento ocorre após uma temporada com resultados em competições internacionais.

Em 2025, o atleta conquistou três medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Paranatação e estabeleceu recorde mundial nos 150 metros medley individual. Nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, também obteve três medalhas de ouro. Durante a premiação, foi aplaudido pelo público presente e declarou: "Estar aqui é um sonho para mim", antes de repetir sua comemoração característica.

Gabrielzinho torna-se o segundo brasileiro a receber o prêmio, após Daniel Dias, vencedor nas edições de 2009, 2013 e 2016.

Outros vencedores

Na categoria principal, Carlos Alcaraz foi eleito o atleta homem do ano, superando o italiano Jannik Sinner. A premiação registra histórico com predominância de tenistas desde 2000, incluindo nomes como Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Entre as mulheres, a vencedora foi Aryna Sabalenka, após encerrar duas temporadas consecutivas na liderança do ranking e conquistar o US Open. A lista histórica inclui Serena Williams, Naomi Osaka e Justine Henin.

Na categoria equipe do ano, o Paris Saint-Germain (PSG) foi premiado pela conquista da Liga dos Campeões da UEFA na temporada 2024/25, somada a outros títulos no período.

O brasileiro João Fonseca concorreu como revelação do ano após participações em torneios de Grand Slam, expressão que define os quatro principais eventos do circuito, mas o prêmio foi para Lando Norris. Na categoria de esportes de ação, Yago Dora e Rayssa Leal estavam entre os indicados, com vitória de Chloe Kim.

Outros premiados incluem Lamine Yamal, escolhido atleta jovem do ano, e Rory McIlroy, vencedor na categoria retorno do ano após completar o Grand Slam de carreira ao vencer o Masters de Augusta. O prêmio de inspiração esportiva foi entregue a Toni Kroos.

A organização Fútbol Más venceu na categoria "Sport for Good", voltada a iniciativas sociais. Já Nadia Comaneci recebeu homenagem pela carreira, entregue por Simone Biles.

A seleção dos indicados foi realizada por integrantes do Laureus Global Media Panel, com participação de 1.300 membros. A cerimônia teve apresentação de Novak Djokovic e Eileen Gu, no Palácio de Cibeles.