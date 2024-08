Fortaleza x Corinthians: Onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Fortaleza recebe o Corinthians neste domingo, 25 de agosto, às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida será transmitida ao vivo na TV Globo e Premiere.

Fortaleza, vice-líder do campeonato com 45 pontos, está em uma excelente fase, com quatro vitórias consecutivas. A equipe cearense quer aproveitar o bom momento para se aproximar ainda mais do líder Botafogo e consolidar sua posição no G4.

O Corinthians, por outro lado, vive uma situação complicada, ocupando a 17ª posição com 22 pontos, na zona de rebaixamento. A equipe paulista busca desesperadamente uma vitória para sair da zona de perigo e iniciar uma recuperação no campeonato.

Que horas começa o jogo Fortaleza x Corinthians hoje?

O jogo entre Fortaleza e Corinthians começa às 16h deste domingo, 25 de agosto.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fortaleza x Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Fortaleza e Corinthians terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo do Fortaleza x Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.