Pesquisa para o Senado no DF: veja quem está na frente no Datafolha e Quaest

Nos levantamentos divulgados neste sábado, 3, Michelle Bolsonaro (PL) aparece com o maior percentual no primeiro voto para o Senado, enquanto Bia Kicis (PL) lidera a segunda escolha dos eleitores do Distrito Federal.

A votação deste domingo, 4, das eleições de 2026, permitirá que cada eleitor escolha dois nomes diferentes. Datafolha e Quaest também divulgaram o resultado consolidado em votos válidos, além dos recortes de primeira e segunda opção.

Datafolha: Michelle tem 30% dos votos válidos

No cenário consolidado do Datafolha, Michelle Bolsonaro registra 30% dos votos válidos. Bia Kicis aparece com 24%, Leila do Vôlei (PDT) com 21% e Erika Kokay (PT) com 18%.

O levantamento aponta Michelle à frente, fora da margem de erro. Bia está empatada com Leila dentro da margem, enquanto Leila também aparece em empate com Erika.

A separação das escolhas evidencia uma diferença maior entre os nomes. No primeiro voto, Michelle registra 39%. Erika aparece com 18%, Leila com 17% e Bia com 9%.

Para a segunda vaga, a ordem muda: Bia tem 31%, seguida por Leila, com 18%. Erika marca 12% e Michelle, 11%.

Na pergunta espontânea, Michelle é citada por 20%, Bia por 17%, Leila por 12% e Erika por 10%. Outros 32% não souberam indicar um candidato.

O Datafolha entrevistou 1.620 eleitores entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%. A pesquisa está registrada sob o número DF-07243/2026.

Quaest registra 31% para Michelle e 27% para Leila

Na Quaest, Michelle Bolsonaro aparece com 31% dos votos válidos. Leila do Vôlei registra 27%, Bia Kicis, 24%, e Erika Kokay, 17%. Sebastião Coelho (Novo) tem 1%, enquanto os demais candidatos aparecem com 0%.

No resultado agregado dos votos totais, Michelle tem 25%, Leila, 22%, Bia, 19%, e Erika, 15%.

A primeira escolha amplia a distância de Michelle: ela registra 39%, seguida por Leila, com 22%, Erika, com 18%, e Bia, com 7%.

No segundo voto, Bia assume o maior percentual, com 31%. Leila aparece com 22%, Erika, com 12%, e Michelle, com 11%.

A pesquisa espontânea traz Michelle com 21%, enquanto Leila e Bia registram 16% cada. Erika aparece com 11%. A parcela de indecisos é de 32%.

A Quaest ouviu 2.652 eleitores entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado sob o número DF-04089/2026.