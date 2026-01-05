Fluminense x Água Santa: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

O Fluminense e Água Santa se enfrentam nesta segunda-feira, 5, às 21h30, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba-SP, pela primeira rodada do Grupo 18 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo no canal CazéTV, no YouTube.
Segundo maior campeão da história da Copinha, com cinco títulos, o Fluminense busca o hexacampeonato com um elenco jovem e com atletas experientes no grupo profissional.
Jogadores como Vagno e Kelwin já atuaram pelo time principal. Entre os 30 inscritos, oito ficaram no Rio de Janeiro para integrar a pré-temporada da equipe profissional. Já o Água Santa estreia diante de um dos times mais tradicionais da base no Brasil.
Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Água Santa hoje pela Copinha?
O jogo desta segunda-feira, 5, às 21h30, entre Fluminense e Água Santa terá transmissão ao vivo no YouTube da CazéTV.
Como assistir online o jogo Fluminense x Água Santa hoje?
A partida será transmitida ao vivo no YouTube da CazéTV.
-
1/8
BARCELONA, SPAIN - DECEMBER 27: Vitor Roque poses for the media as he is unveiled as new FC Barcelona player at Spotify Camp Nou on December 27, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
(FC Barcelona Unveil New Signing Victor Roque)
-
2/8
(4º Endrick - 1.3M)
-
3/8
(Vinicius Junior do Real Madrid)
-
4/8
RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 08: Rodrygo of Real Madrid celebrates after scoring his team's third goal during the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Semi Final match between Al Ahly and Real Madrid CF at Prince Moulay Abdellah on February 8, 2023 in Rabat, Morocco. (Photo by Mohammad Karamali/DeFodi Images via Getty Images)
(Al Ahly v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup Morocco 2022)
-
5/8
Lucas Moura, no Tottenham durante a UEFA Champions League
(LONDON, ENGLAND - OCTOBER 12: Lucas Moura of Tottenham Hotspur during the UEFA Champions League group D match between Tottenham Hotspur and Eintracht Frankfurt at Tottenham Hotspur Stadium on October 12, 2022 in London, England. (Photo by James Gill - Danehouse/Getty Images))
-
6/8
Lucas Paquetá em partida do Brasil contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa.
(Lucas Paquetá em partida do Brasil contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa)
-
7/8
Gabriel Jesus doou uma camisa autografada. CBF também doou objetos
(Gabriel Jesus doou uma camisa autografada. CBF também doou objetos)
-
8/8
Oscar, jogador da seleção brasileira
(size_960_16_9_Oscar.jpg)