Fluminense x Água Santa: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

O Fluminense e Água Santa se enfrentam nesta segunda-feira, 5, às 21h30, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba-SP, pela primeira rodada do Grupo 18 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo no canal CazéTV, no YouTube.

Segundo maior campeão da história da Copinha, com cinco títulos, o Fluminense busca o hexacampeonato com um elenco jovem e com atletas experientes no grupo profissional.

Jogadores como Vagno e Kelwin já atuaram pelo time principal. Entre os 30 inscritos, oito ficaram no Rio de Janeiro para integrar a pré-temporada da equipe profissional. Já o Água Santa estreia diante de um dos times mais tradicionais da base no Brasil.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Água Santa hoje pela Copinha?

O jogo desta segunda-feira, 5, às 21h30, entre Fluminense e Água Santa terá transmissão ao vivo no YouTube da CazéTV.

Como assistir online o jogo Fluminense x Água Santa hoje?

A partida será transmitida ao vivo no YouTube da CazéTV.