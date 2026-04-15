Fluminense x Independiente Rivadavia: horário, onde assistir e prováveis escalações

Fluminense x Independiente Rivadavia se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 21h30, no Estádio do Maracanã. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Após somar três partidas consecutivas sem vencer e sem boas atuações, o Fluminense terá o apoio de sua torcida para enfrentar o Independiente Rivadavia, da Argentina. A equipe vem de um tropeço para o Deportivo La Guaira na estreia do torneio.

Já o Rivadavia vem de um bom momento, com cinco vitórias consecutivas, inclusive na estreia da Libertadores contra o Bolívar. No último jogo, venceram o Argentinos Juniors por 3 a 1 e lideram o grupo B do Campeonato Argentino.

Essa será a primeira vez que as equipes se enfrentam na história.

Como chega o Fluminense para o confronto

Após o tropeço no Fla-Flu, o Fluminense chega bastante pressionado para o confronto contra o Independiente Rivadavia.

O treinador Luis Zubeldia passou a ser bastante contestado, e um resultado que não seja a vitória, contra os argentinos pode atrapalhar o planejamento do clube.

Para esse duelo, Lucho Acosta não estará disponível após se lesionar. Savarino e Ganso são os favoritos para assumir a posição.

Cano e Nonato seguem no DM, enquanto Facundo Bernal voltou a ser relacionado e pode estar à disposição.

Como chega o Independiente Rivadavia para o confronto

Já o Rivadavia chega em ótimo momento. Após jogar com reservas contra o Argentinos Juniors e vencer por 3 a 1, o clube deve enfrentar o Fluminense com a formação considerada titular.

O atacante Alex Arce é um dos grandes destaques da equipe e estará em campo para enfrentar o Tricolor das Laranjeiras.

Onde assistir a Fluminense x Independiente Rivadavia

O duelo entre Fluminense x Independiente Rivadavia terá transmissão da Globo RJ, ESPN Brasil e Disney+.

Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldia)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Matheus Martinelli, Canobbio, Ganso e Kevin Serna; Rodrigo Castillo.

Independiente Rivadavia (Técnico: Alfredo Berti)

Bolcato; Bonifacio, Studer, Osella, Elordi; Villa, Florentín, Fernández, Sartori; Alex Arce, Bucca (Gómez).