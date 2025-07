Fluminense x Al Hilal: onde assistir ao vivo e escalações

Fluminense e Al Hilal se enfrentam nesta sexta-feira, 4, às 16h (horário de Brasília), no estádio Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. A partida é válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

O Tricolor garantiu vaga nas quartas após uma vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, com gols de Germán Cano e Hércules, e encerrou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo F, com cinco pontos. Antes disso, empatou com Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns, além de vencer o Ulsan Hyundai por 4 a 2.

O Al Hilal, por sua vez, protagonizou a maior zebra da competição ao eliminar o Manchester City nas oitavas de final com um triunfo por 4 a 3. A equipe saudita havia ficado em segundo lugar no Grupo H, com cinco pontos, após empatar com Real Madrid e RB Salzburg e vencer o Pachuca.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Al Hilal hoje pelo Mundial de Clubes?

Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube/Prime Video e Disney+), site do GE e DAZN (streaming).

Provável escalação do Fluminense contra o Al Hilal

Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Juan Freytes; Samuel Xavier, Nonato, Facundo Bernal, Martinelli e Gabriel Fuentes; Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Al Hilal contra o Fluminense

Yassine Bono; João Cancelo, Al-Harbi, Koulibaly e Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo e Mohamed Kanno. Técnico: Simone Inzaghi.