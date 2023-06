Flamengo x Racing: veja horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Racing se enfrentam nesta quinta-feira, 8, às 21h00, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela quinta rodada da Copa Libertadores.

Após vencer o Vasco por 4 a 1 no Brasileirão, o Flamengo retoma as atenções para a competição sul-americana. O Rubro Negro irá enfrentar o líder do grupo e precisa vencer para encaminhar a sua classificação. A equipe está com cinco pontos e se for a 8, ficará na segunda posição.

Para o confronto, a equipe não terá seu principal atacante. Gabigol, que já não atuou diante do Vasco, segue em recuperação de uma lesão no quadríceps da perna esquerda e desfalca a equipe.

Outros três titulares que se recuperam de problemas físicos seguem como dúvidas: o zagueiro Léo Pereira, o volante Gerson e o meia Everton Ribeiro.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Racing

O jogo desta quinta-feira, às 21h, entre Flamengo e Racing terá transmissão na ESPN e Star+

Como assistir o jogo Flamengo x Racing online?

Você pode assistir a partida online através da plataforma Star+.

Quais são os próximos jogos do Flamengo?

11/06 - Flamengo x Grêmio - Brasileirão Série A

22/06 - Red Bull Bragantino x Flamengo - Brasileirão Série A

