Confira os jogos de hoje, quinta-feira, 8; onde assistir e horários

Rodada da Libertadores e Sul-Americana, Brasileirão Série B e C, além das semifinais do Mundial Sub-20, são os destaques desta quinta-feira de futebol.

Pela Libertadores, o Flamengo encara o Racing no Maracanã, precisando da vitória para encaminhar sua classificação. A equipe está a cinco pontos do time argentino, líder do grupo.

Na Sul-Americana, o São Paulo encara o Tolima precisando apenas de um empate para se classificar. A equipe ainda não perdeu na competição é líder do seu grupo com 10 pontos.

Destaque também para as semifinais do Mundial Sub-20. Uruguai e Israel, além de Itália e Coreia do Sul, disputam uma vaga na grande final.

Copa Libertadores

19h - Metropolitanos x Independiente de Medellín - ESPN 4 e Star+

19h - Olímpia x Atlético Nacional - ESPN 4 e Star+

21h - Flamengo x Racing - ESPN e Star+

Copa Sul-Americana

19h - São Paulo x Tolima - ESPN e Star+

19h - Danubio x Huracán - Paramount+

19h - Oriente Petrolero x Club Tacuary - Star+

19h - Goiás x Gimnasia y Esgrima - Paramount+

21h - San Lorenzo x Palestino - Paramount+

23h - Cesar Vallejo x Magallanes - Paramount+

23h - Independiente Santa Fé x Universitário-PER - Paramount+

Brasileirão Série B

16h - Criciúma x Juventude - Band e Premiere

Brasileirão Série C

16h30 - Remo x América-RN - DAZN e Nosso Futebol

18h30 - Floresta-CE x São Bernardo - Nosso Futebol

20h - CSA x Manaus - DAZN e Nosso Futebol

21h30 - Figueirense x Ypiranga-RS - Nosso Futebol

Mundial Sub-20

14h30 - Uruguai x Israel - SporTV e Fifa+

18h - Italia x Coreia do Sul - SporTV e Fifa+

Band

Star+

19h - São Paulo x Tolima - Copa Sul-Americana

19h - Oriente Petrolero x Club Tacuary - Copa Sul-Americana

21h - Flamengo x Racing - Copa Libertadores

19h - Metropolitanos x Independiente de Medellín - Copa Libertadores

19h - Olímpia x Atlético Nacional - Copa Libertadores

