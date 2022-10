Flamengo x Athletico-PR: final da Libertadores tem prorrogação?

Histórico de confrontos entre Athletico e Flamengo na Copa Libertadores

Na Libertadores, os clubes já se enfrentaram duas vezes na fase de grupos de 2017. Na época, o Flamengo venceu o jogo no Rio e o Athletico em Curitiba.

Esta será a terceira vez que Flamengo e Athletico decidem um título. Em 2013, o Flamengo levou a Copa do Brasil. Em 2020, o rubro negro carioca também levou a melhor e ficou com a taça da Super Copa do Brasil.

Veja como foi o caminho do Athletico-PR e do Flamengo até a final

O Flamengo caiu no grupo H da Libertadores com Talleres, Universidad Católica e o Sporting Cristal. O time terminou a primeira fase como líder do grupo. Foram cinco vitórias e um empate. Para chegar na final, o Flamengo eliminou o Tolima nas oitavas, o Corinthians nas quartas e o Vélez Sarsfield na semi. Na campanha, os cariocas somam 11 vitórias e um empate. O ataque flamenguista marcou 32 gols e a defesa foi vazada apenas nove vezes.

Já o Athletico-PR caiu no grupo B da Libertadores com Libertad, The Strongest e Caracas. O time paraense terminou a primeira fase na segunda posição. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas. Para chegar na final, o Athletico eliminou o Libertad nas oitavas, o Estudiantes nas quartas e o Palmeiras na semi. Na campanha, o Furação soma seis vitórias, quatro empates e duas derrotas. O ataque do time de Felipão marcou 15 gols e sofreu 11.

Flamengo x Corinthians vai passar na TV Globo?

Não, na TV aberta a final da Libertadores será transmitida ao vivo no SBT.

LEIA TAMBÉM:

Quem vai apitar a final da Libertadores entre Flamengo x Athletico-PR?

Final rubro-negra consolida domínio recente do Brasil na Libertadores

Flamengo x Athletico PR: quanto o campeão da Libertadores ganha de premiação

Final da Libertadores: onde assistir o jogo Flamengo x Athletico-PR hoje, sábado, 29; veja horário

Quantos ingressos foram vendidos para a final da Libertadores entre Flamengo x Athletico-PR?