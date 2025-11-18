Flamengo ou Corinthians: qual o time de futebol mais odiado do Brasil?

Flamengo: time carioca é o mais odiado do Brasil (Flamengo/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18h05.
Será que existe algum time que é o mais odiado do Brasil? Segundo uma pesquisa, sim.
Um levantamento do Paraná Pesquisas revelou que o Flamengo é o clube com mais haters do país. O estudo foi realizado com mais de 2000 brasileiros de variados perfis para e perguntou, de forma espontânea, "qual o time de futebol nacional que você mais odeia?".
Por volta de 42% dos entrevistados responderam que "não odeia nenhum time ou que gosta de todos". Dentre os que opinaram, 13,5% escolheram o Flamengo; 11,1% disseram odiar o Corinthians e 7,7%, o Palmeiras.
Dentre os 10 clubes mais odiados do Brasil, apenas um não faz parte da Série A do campeonato Brasileiro: O Santa Cruz, de Recife, que está na Série D.
Em outubro, outra pesquisa da AtlasIntel, em parceria com o ge.globo, revelou um cenário de forte insatisfação dos torcedores brasileiros com a arbitragem no Campeonato Brasileiro.
A pesquisa revelou que alguns clubes são amplamente percebidos como beneficiados pelas decisões dos árbitros. Os três mais citados também estão no top 3 entre os times mais odiados, confira: