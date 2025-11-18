Esporte

Flamengo ou Corinthians: qual o time de futebol mais odiado do Brasil?

Levantamento da Paraná Pesquisas revelou que o Rubro Negro é o mais odiado, seguido pelo time paulista

Flamengo: time carioca é o mais odiado do Brasil (Flamengo/Divulgação)

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18h05.

Será que existe algum time que é o mais odiado do Brasil? Segundo uma pesquisa, sim.

Um levantamento do Paraná Pesquisas revelou que o Flamengo é o clube com mais haters do país. O estudo foi realizado com mais de 2000 brasileiros de variados perfis para e perguntou, de forma espontânea, "qual o time de futebol nacional que você mais odeia?".

Por volta de 42% dos entrevistados responderam que "não odeia nenhum time ou que gosta de todos". Dentre os que opinaram, 13,5% escolheram o Flamengo; 11,1% disseram odiar o Corinthians e 7,7%, o Palmeiras. 

Dentre os 10 clubes mais odiados do Brasil, apenas um não faz parte da Série A do campeonato Brasileiro: O Santa Cruz, de Recife, que está na Série D.

Confira a lista dos times mais odiados do Brasil:

  1. Flamengo - 13,5%
  2. Corinthians - 11,1%
  3. Palmeiras - 7,7%
  4. Vasco da Gama - 4,6%
  5. São Paulo - 1,7%
  6. Atlético-MG - 1,5%
  7. Cruzeiro - 1,2%
  8. Grêmio - 1,2%
  9. Internacional - 1,0%
  10. Santa Cruz - 1,0%
  11. Bahia - 0,7%
  12. Sport Recife - 0,6%
  13. Vitória - 0,6%
  14. Fluminense - 0,5%
  15. Santos - 0,5%
  16. Athletico-PR - 0,4%
Insatisfação com a arbitragem

Em outubro, outra pesquisa da AtlasIntel, em parceria com o ge.globo, revelou um cenário de forte insatisfação dos torcedores brasileiros com a arbitragem no Campeonato Brasileiro.

A pesquisa revelou que alguns clubes são amplamente percebidos como beneficiados pelas decisões dos árbitros. Os três mais citados também estão no top 3 entre os times mais odiados, confira:

  • Palmeiras: 72% dos torcedores acreditam que o clube é favorecido
  • Flamengo: 70%
  • Corinthians: 60%
