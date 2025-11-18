Flamengo ou Corinthians: qual o time de futebol mais odiado do Brasil?

Será que existe algum time que é o mais odiado do Brasil? Segundo uma pesquisa, sim.

Um levantamento do Paraná Pesquisas revelou que o Flamengo é o clube com mais haters do país. O estudo foi realizado com mais de 2000 brasileiros de variados perfis para e perguntou, de forma espontânea, "qual o time de futebol nacional que você mais odeia?".

Por volta de 42% dos entrevistados responderam que "não odeia nenhum time ou que gosta de todos". Dentre os que opinaram, 13,5% escolheram o Flamengo; 11,1% disseram odiar o Corinthians e 7,7%, o Palmeiras.

Dentre os 10 clubes mais odiados do Brasil, apenas um não faz parte da Série A do campeonato Brasileiro: O Santa Cruz, de Recife, que está na Série D.

Confira a lista dos times mais odiados do Brasil:

Flamengo - 13,5% Corinthians - 11,1% Palmeiras - 7,7% Vasco da Gama - 4,6% São Paulo - 1,7% Atlético-MG - 1,5% Cruzeiro - 1,2% Grêmio - 1,2% Internacional - 1,0% Santa Cruz - 1,0% Bahia - 0,7% Sport Recife - 0,6% Vitória - 0,6% Fluminense - 0,5% Santos - 0,5% Athletico-PR - 0,4%

1 /10 Flamengo: um dos destaques da categoria Participações e Mídia indica melhora na governança dos clubes (1º Flamengo: US$ 99,92)

2 /10 (2º Palmeiras: US$ 85,05)

3 /10 (3º São Paulo: US$ 55,67)

4 /10 (4º Corinthians: US$ 49,07)

5 /10 (5º Grêmio: US$ 34,55)

6 /10 (6º Atletico Mineiro: US$ 34,03)

7 /10 (7º Internacional: US$ 31,46)

8 /10 (8º Fluminense: US$ 30,57)

9 /10 (9º Red Bull Bragantino: US$ 21,03)

10/10 (10º Atlético Paranaense: US$ 20,53)

Insatisfação com a arbitragem

Em outubro, outra pesquisa da AtlasIntel, em parceria com o ge.globo, revelou um cenário de forte insatisfação dos torcedores brasileiros com a arbitragem no Campeonato Brasileiro.

A pesquisa revelou que alguns clubes são amplamente percebidos como beneficiados pelas decisões dos árbitros. Os três mais citados também estão no top 3 entre os times mais odiados, confira: