Jogos de hoje, quinta-feira, 20 de novembro: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11h41.

Última atualização em 20 de novembro de 2025 às 12h03.

Os destaques do futebol desta quinta-feira, 20 de novembro, incluem Twente (F) x Atlético de Madrid (F) pela Champions League feminina, Botafogo-PB (F) x Mixto-PB (F) na final do Campeonato Paraibano feminino, além de grandes jogos do Brasileirão, como Juventude x Cruzeiro, Bahia x Fortaleza e o clássico Corinthians x São Paulo.

A programação também conta com jogos da Copa do Brasil feminina, Champions League feminina, Campeonato Inglês (terceira divisão) e mais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League Feminina

  • 14h45 - Twente (F) x Atlético de Madrid (F) - ESPN 4 e Disney+
  • 17h - Chelsea (F) x Barcelona (F) - ESPN e Disney+
  • 17h - OH Leuven (F) x Roma (F) - Disney+
  • 17h - PSG (F) x Bayern de Munique (F) - Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)

Campeonato Paraibano Feminino (final)

  • 15h25 - Botafogo-PB (F) x Mixto-PB (F) - TV Cabo Branco e TV Paraíba

Copa do Brasil Feminina (final)

  • 15h30 - Ferroviária (F) x Palmeiras (F) - Globo, SporTV e N Sports

Brasileirão Série A

  • 16h - Juventude x Cruzeiro - Premiere
  • 18h - Bahia x Fortaleza - Premiere
  • 19h30 - Corinthians x São Paulo - Record, CazéTV e Premiere
  • 21h30 - Ceará x Internacional - SporTV e Premiere

Campeonato Inglês (terceira divisão)

  • 17h - Peterborough x Stockport - Disney+

Onde assistir ao vivo os jogos?

Onde assistir ao vivo o jogo do Twente (F) x Atlético de Madrid (F)? Veja horário

O jogo Twente (F) x Atlético de Madrid (F) terá transmissão ao vivo no ESPN 4 e Disney+, às 14h45.

Onde assistir ao vivo Botafogo-PB (F) x Mixto-PB (F)?

O jogo Botafogo-PB (F) x Mixto-PB (F) terá transmissão ao vivo na TV Cabo Branco e TV Paraíba, às 15h25.

Onde assistir ao vivo Ferroviária (F) x Palmeiras (F) pela Copa do Brasil Feminina?

O jogo Ferroviária (F) x Palmeiras (F) terá transmissão ao vivo na Globo, SporTV e N Sports, às 15h30.

Qual canal vai passar Juventude x Cruzeiro hoje?

O jogo Juventude x Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Premiere, às 16h.

Onde assistir ao vivo Bahia x Fortaleza pelo Brasileirão?

O jogo Bahia x Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere, às 18h.

Quais canais vão transmitir Corinthians x São Paulo?

O jogo Corinthians x São Paulo terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere, às 19h30.

Onde assistir ao vivo Ceará x Internacional?

O jogo Ceará x Internacional terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 15h30 - Ferroviária (F) x Palmeiras (F) - Copa do Brasil Feminina

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 20.

Record

  • 19h30 - Corinthians x São Paulo - Brasileirão

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira, 20.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

  • 15h30 - Ferroviária (F) x Palmeiras (F) - Copa do Brasil Feminina
  • 16h - Juventude x Cruzeiro - Brasileirão
  • 18h - Bahia x Fortaleza - Brasileirão
  • 21h30 - Ceará x Internacional - Brasileirão

Premiere

  • 16h - Juventude x Cruzeiro - Brasileirão
  • 18h - Bahia x Fortaleza - Brasileirão
  • 19h30 - Corinthians x São Paulo - Brasileirão
  • 21h30 - Ceará x Internacional - Brasileirão

ESPN 4

  • 14h45 - Twente (F) x Atlético de Madrid (F) - Champions League Feminina

ESPN

  • 17h - Chelsea (F) x Barcelona (F) - Champions League Feminina
  • 17h - PSG (F) x Bayern de Munique (F) - Champions League Feminina

Disney+

  • 14h45 - Twente (F) x Atlético de Madrid (F) - Champions League Feminina
  • 17h - Chelsea (F) x Barcelona (F) - Champions League Feminina
  • 17h - OH Leuven (F) x Roma (F) - Champions League Feminina
  • 17h - PSG (F) x Bayern de Munique (F) - Champions League Feminina
  • 17h - Peterborough x Stockport - Campeonato Inglês (terceira divisão)

CazéTV

  • 19h30 - Corinthians x São Paulo - Brasileirão

Fanatiz

  • Nenhum jogo vai passar na Fanatiz nesta quinta-feira, 20.
