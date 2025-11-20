Jogos de hoje, quinta-feira, 20 de novembro: onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol desta quinta-feira, 20 de novembro, incluem Twente (F) x Atlético de Madrid (F) pela Champions League feminina, Botafogo-PB (F) x Mixto-PB (F) na final do Campeonato Paraibano feminino, além de grandes jogos do Brasileirão, como Juventude x Cruzeiro, Bahia x Fortaleza e o clássico Corinthians x São Paulo.
A programação também conta com jogos da Copa do Brasil feminina, Champions League feminina, Campeonato Inglês (terceira divisão) e mais.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Champions League Feminina
- 14h45 - Twente (F) x Atlético de Madrid (F) - ESPN 4 e Disney+
- 17h - Chelsea (F) x Barcelona (F) - ESPN e Disney+
- 17h - OH Leuven (F) x Roma (F) - Disney+
- 17h - PSG (F) x Bayern de Munique (F) - Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
Campeonato Paraibano Feminino (final)
- 15h25 - Botafogo-PB (F) x Mixto-PB (F) - TV Cabo Branco e TV Paraíba
Copa do Brasil Feminina (final)
- 15h30 - Ferroviária (F) x Palmeiras (F) - Globo, SporTV e N Sports
Brasileirão Série A
- 16h - Juventude x Cruzeiro - Premiere
- 18h - Bahia x Fortaleza - Premiere
- 19h30 - Corinthians x São Paulo - Record, CazéTV e Premiere
- 21h30 - Ceará x Internacional - SporTV e Premiere
Campeonato Inglês (terceira divisão)
- 17h - Peterborough x Stockport - Disney+
Onde assistir ao vivo os jogos?
Onde assistir ao vivo o jogo do Twente (F) x Atlético de Madrid (F)? Veja horário
O jogo Twente (F) x Atlético de Madrid (F) terá transmissão ao vivo no ESPN 4 e Disney+, às 14h45.
Onde assistir ao vivo Botafogo-PB (F) x Mixto-PB (F)?
O jogo Botafogo-PB (F) x Mixto-PB (F) terá transmissão ao vivo na TV Cabo Branco e TV Paraíba, às 15h25.
Onde assistir ao vivo Ferroviária (F) x Palmeiras (F) pela Copa do Brasil Feminina?
O jogo Ferroviária (F) x Palmeiras (F) terá transmissão ao vivo na Globo, SporTV e N Sports, às 15h30.
Qual canal vai passar Juventude x Cruzeiro hoje?
O jogo Juventude x Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Premiere, às 16h.
Onde assistir ao vivo Bahia x Fortaleza pelo Brasileirão?
O jogo Bahia x Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere, às 18h.
Quais canais vão transmitir Corinthians x São Paulo?
O jogo Corinthians x São Paulo terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere, às 19h30.
Onde assistir ao vivo Ceará x Internacional?
O jogo Ceará x Internacional terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, às 21h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
- 15h30 - Ferroviária (F) x Palmeiras (F) - Copa do Brasil Feminina
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 20.
Record
- 19h30 - Corinthians x São Paulo - Brasileirão
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira, 20.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
SporTV
- 15h30 - Ferroviária (F) x Palmeiras (F) - Copa do Brasil Feminina
- 16h - Juventude x Cruzeiro - Brasileirão
- 18h - Bahia x Fortaleza - Brasileirão
- 21h30 - Ceará x Internacional - Brasileirão
Premiere
- 16h - Juventude x Cruzeiro - Brasileirão
- 18h - Bahia x Fortaleza - Brasileirão
- 19h30 - Corinthians x São Paulo - Brasileirão
- 21h30 - Ceará x Internacional - Brasileirão
ESPN 4
- 14h45 - Twente (F) x Atlético de Madrid (F) - Champions League Feminina
ESPN
- 17h - Chelsea (F) x Barcelona (F) - Champions League Feminina
- 17h - PSG (F) x Bayern de Munique (F) - Champions League Feminina
Disney+
- 14h45 - Twente (F) x Atlético de Madrid (F) - Champions League Feminina
- 17h - Chelsea (F) x Barcelona (F) - Champions League Feminina
- 17h - OH Leuven (F) x Roma (F) - Champions League Feminina
- 17h - PSG (F) x Bayern de Munique (F) - Champions League Feminina
- 17h - Peterborough x Stockport - Campeonato Inglês (terceira divisão)
CazéTV
- 19h30 - Corinthians x São Paulo - Brasileirão
Fanatiz
- Nenhum jogo vai passar na Fanatiz nesta quinta-feira, 20.