Jogos de hoje, quinta-feira, 20 de novembro: onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol desta quinta-feira, 20 de novembro, incluem Twente (F) x Atlético de Madrid (F) pela Champions League feminina, Botafogo-PB (F) x Mixto-PB (F) na final do Campeonato Paraibano feminino, além de grandes jogos do Brasileirão, como Juventude x Cruzeiro, Bahia x Fortaleza e o clássico Corinthians x São Paulo.

A programação também conta com jogos da Copa do Brasil feminina, Champions League feminina, Campeonato Inglês (terceira divisão) e mais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League Feminina

14h45 - Twente (F) x Atlético de Madrid (F) - ESPN 4 e Disney+

- - ESPN 4 e Disney+ 17h - Chelsea (F) x Barcelona (F) - ESPN e Disney+

- - ESPN e Disney+ 17h - OH Leuven (F) x Roma (F) - Disney+

- - Disney+ 17h - PSG (F) x Bayern de Munique (F) - Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)

Campeonato Paraibano Feminino (final)

15h25 - Botafogo-PB (F) x Mixto-PB (F) - TV Cabo Branco e TV Paraíba

Copa do Brasil Feminina (final)

15h30 - Ferroviária (F) x Palmeiras (F) - Globo, SporTV e N Sports

Brasileirão Série A

16h - Juventude x Cruzeiro - Premiere

- - Premiere 18h - Bahia x Fortaleza - Premiere

- - Premiere 19h30 - Corinthians x São Paulo - Record, CazéTV e Premiere

- - Record, CazéTV e Premiere 21h30 - Ceará x Internacional - SporTV e Premiere

Campeonato Inglês (terceira divisão)

17h - Peterborough x Stockport - Disney+

Onde assistir ao vivo os jogos?

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Fanatiz