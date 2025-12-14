Esporte

Jogos de hoje, domingo, 14 de dezembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Repórter

Repórter

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 10h36.

Última atualização em 14 de dezembro de 2025 às 11h14.

Os destaques deste domingo, 14 de dezembro, ficam por conta dos confrontos entre Corinthians x Cruzeiro e Fluminense x Vasco, válidos pela semifinal da Copa do Brasil, além do clássico italiano Bologna x Juventus e do duelo espanhol entre Alavés x Real Madrid.

A agenda do dia também traz decisões no Paulistão Feminino, partidas da Premier League, Campeonato Alemão, Francês, Italiano e muito mais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Brasil

  • 18h - Corinthians x Cruzeiro - Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video
  • 20h30 - Fluminense x Vasco - Sportv, Premiere e Prime Video

Paulistão Feminino

  • 10h - Corinthians (F) x Palmeiras (F) - Record News, CazéTV, UOL Play, Sportv, Space e HBO Max

Campeonato Italiano

  • 8h30 - Milan x Sassuolo - ESPN e Disney+
  • 11h - Udinese x Napoli - Disney+
  • 11h - Fiorentina x Hellas Verona - Disney+
  • 14h - Genoa x Inter de Milão - ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 - Bologna x Juventus - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

  • 11h - Crystal Palace x Manchester City - ESPN e Disney+
  • 11h - Sunderland x Newcastle - ESPN 4 e Disney+
  • 11h - West Ham x Aston Villa - Xsports e Disney+
  • 11h - Nottingham Forest x Tottenham - Disney+
  • 13h30 - Brentford x Leeds United - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês Feminino

  • 9h - Brighton (F) x Chelsea (F) - Xsports, Canal GOAT e Disney+
  • 9h - Manchester City (F) x Aston Villa (F) - Disney+
  • 11h30 - Manchester United (F) x Tottenham (F) - Canal GOAT e Disney+

Campeonato Alemão

  • 11h30 - Freiburg x Borussia Dortmund - Canal GOAT e OneFootball
  • 13h30 - Bayern x Mainz - CazéTV, RedeTV!, Sportv e OneFootball
  • 15h30 - Werder Bremen x Stuttgart - Xsports, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Alemão (Segunda e Terceira Divisão)

  • 9h30 - Schalke 04 x Nuremberg - Canal GOAT e OneFootball
  • 9h30 - Elversberg x Fortuna Düsseldorf - OneFootball
  • 9h30 - Darmstadt x Preussen Münster - OneFootball
  • 9h30 - Wehen Wiesbaden x Energie Cottbus - Canal GOAT e OneFootball
  • 12h30 - Jahn Regensburg x Waldhof Mannheim - OneFootball

Campeonato Alemão Feminino

  • 10h - Bayern (F) x Hamburgo (F) - DAZN

La Liga

  • 10h - Sevilla x Oviedo - Disney+
  • 12h15 - Celta de Vigo x Athletic Bilbao - ESPN 2 e Disney+
  • 14h30 - Levante x Villarreal - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 17h - Alavés x Real Madrid - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 14h30 - Almería x Burgos - Disney+

Campeonato Francês

  • 11h - Lyon x Le Havre - CazéTV
  • 16h45 - Olympique de Marseille x Monaco - CazéTV

Campeonato Holandês

  • 10h30 - Ajax x Feyenoord - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano (Série C e B)

  • 10h30 - Potenza x Catania - OneFootball
  • 11h - Carrarese x Virtus Entella - OneFootball

Campeonato Grego

  • 13h - Atromitos x PAOK - SportyNet (TV e YouTube)
  • 15h - Aris x Olympiacos - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Turco

  • 14h - Trabzonspor x Besiktas - Disney+

Campeonato Português

  • 17h30 - Arouca x Alverca - Xsports e Disney+

Copa da Liga Escocesa

  • 12h30 - St. Mirren x Celtic - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Mexicano

  • 22h - Toluca x Tigres - SportyNet (TV e YouTube)

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje pela Copa do Brasil?

O jogo Corinthians x Cruzeiro terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video, às 18h.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense hoje pela Copa do Brasil?

O jogo Fluminense x Vasco terá transmissão ao vivo na Sportv, Premiere e Prime Video, às 20h30.

Qual canal vai passar Bologna x Juventus?

A partida entre Bologna x Juventus terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid hoje?

O jogo Alavés x Real Madrid será transmitido na Disney+, às 17h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 18h - Corinthians x Cruzeiro - Copa do Brasil

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 14.

Record

  • 10h - Corinthians (F) x Palmeiras (F) - Paulistão Feminino

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 14.

RedeTV!

  • 13h30 - Bayern x Mainz - Campeonato Alemão

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 10h - Corinthians (F) x Palmeiras (F) - Paulistão Feminino
  • 18h - Corinthians x Cruzeiro - Copa do Brasil
  • 20h30 - Fluminense x Vasco - Copa do Brasil
  • 13h30 - Bayern x Mainz - Campeonato Alemão

ESPN

  • 8h30 - Milan x Sassuolo - Campeonato Italiano
  • 11h - Crystal Palace x Manchester City - Campeonato Inglês
  • 13h30 - Brentford x Leeds United - Campeonato Inglês
  • 14h - Genoa x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  • 16h45 - Bologna x Juventus - Campeonato Italiano

DAZN

  • 10h - Bayern (F) x Hamburgo (F) - Campeonato Alemão Feminino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

Todos os jogos da ESPN também estão disponíveis no Disney+.

Prime Video

  • 18h - Corinthians x Cruzeiro - Copa do Brasil
  • 20h30 - Fluminense x Vasco - Copa do Brasil

CazéTV

  • 10h - Corinthians (F) x Palmeiras (F) - Paulistão Feminino
  • 13h30 - Bayern x Mainz - Campeonato Alemão
  • 16h45 - Olympique de Marseille x Monaco - Campeonato Francês

OneFootball

Diversos jogos das ligas alemãs, gregas e holandesas ao longo do dia.

Canal GOAT (YouTube)

  • 9h - Brighton (F) x Chelsea (F) - Campeonato Inglês Feminino
  • 11h30 - Manchester United (F) x Tottenham (F) - Campeonato Inglês Feminino
  • 11h30 - Freiburg x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
  • 13h30 - Bayern x Mainz - Campeonato Alemão
  • 15h30 - Werder Bremen x Stuttgart - Campeonato Alemão
Acompanhe tudo sobre:
