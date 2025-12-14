Jogos de hoje, domingo, 14 de dezembro, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques deste domingo, 14 de dezembro, ficam por conta dos confrontos entre Corinthians x Cruzeiro e Fluminense x Vasco, válidos pela semifinal da Copa do Brasil, além do clássico italiano Bologna x Juventus e do duelo espanhol entre Alavés x Real Madrid.
A agenda do dia também traz decisões no Paulistão Feminino, partidas da Premier League, Campeonato Alemão, Francês, Italiano e muito mais.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Copa do Brasil
- 18h - Corinthians x Cruzeiro - Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video
- 20h30 - Fluminense x Vasco - Sportv, Premiere e Prime Video
Paulistão Feminino
- 10h - Corinthians (F) x Palmeiras (F) - Record News, CazéTV, UOL Play, Sportv, Space e HBO Max
Campeonato Italiano
- 8h30 - Milan x Sassuolo - ESPN e Disney+
- 11h - Udinese x Napoli - Disney+
- 11h - Fiorentina x Hellas Verona - Disney+
- 14h - Genoa x Inter de Milão - ESPN 4 e Disney+
- 16h45 - Bologna x Juventus - ESPN e Disney+
Campeonato Inglês
- 11h - Crystal Palace x Manchester City - ESPN e Disney+
- 11h - Sunderland x Newcastle - ESPN 4 e Disney+
- 11h - West Ham x Aston Villa - Xsports e Disney+
- 11h - Nottingham Forest x Tottenham - Disney+
- 13h30 - Brentford x Leeds United - ESPN e Disney+
Campeonato Inglês Feminino
- 9h - Brighton (F) x Chelsea (F) - Xsports, Canal GOAT e Disney+
- 9h - Manchester City (F) x Aston Villa (F) - Disney+
- 11h30 - Manchester United (F) x Tottenham (F) - Canal GOAT e Disney+
Campeonato Alemão
- 11h30 - Freiburg x Borussia Dortmund - Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 - Bayern x Mainz - CazéTV, RedeTV!, Sportv e OneFootball
- 15h30 - Werder Bremen x Stuttgart - Xsports, Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Alemão (Segunda e Terceira Divisão)
- 9h30 - Schalke 04 x Nuremberg - Canal GOAT e OneFootball
- 9h30 - Elversberg x Fortuna Düsseldorf - OneFootball
- 9h30 - Darmstadt x Preussen Münster - OneFootball
- 9h30 - Wehen Wiesbaden x Energie Cottbus - Canal GOAT e OneFootball
- 12h30 - Jahn Regensburg x Waldhof Mannheim - OneFootball
Campeonato Alemão Feminino
- 10h - Bayern (F) x Hamburgo (F) - DAZN
La Liga
- 10h - Sevilla x Oviedo - Disney+
- 12h15 - Celta de Vigo x Athletic Bilbao - ESPN 2 e Disney+
- 14h30 - Levante x Villarreal - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 17h - Alavés x Real Madrid - Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 14h30 - Almería x Burgos - Disney+
Campeonato Francês
- 11h - Lyon x Le Havre - CazéTV
- 16h45 - Olympique de Marseille x Monaco - CazéTV
Campeonato Holandês
- 10h30 - Ajax x Feyenoord - ESPN 3 e Disney+
Campeonato Italiano (Série C e B)
- 10h30 - Potenza x Catania - OneFootball
- 11h - Carrarese x Virtus Entella - OneFootball
Campeonato Grego
- 13h - Atromitos x PAOK - SportyNet (TV e YouTube)
- 15h - Aris x Olympiacos - SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Turco
- 14h - Trabzonspor x Besiktas - Disney+
Campeonato Português
- 17h30 - Arouca x Alverca - Xsports e Disney+
Copa da Liga Escocesa
- 12h30 - St. Mirren x Celtic - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Mexicano
- 22h - Toluca x Tigres - SportyNet (TV e YouTube)
