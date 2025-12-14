Jogos de hoje, domingo, 14 de dezembro, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques deste domingo, 14 de dezembro, ficam por conta dos confrontos entre Corinthians x Cruzeiro e Fluminense x Vasco, válidos pela semifinal da Copa do Brasil, além do clássico italiano Bologna x Juventus e do duelo espanhol entre Alavés x Real Madrid.

A agenda do dia também traz decisões no Paulistão Feminino, partidas da Premier League, Campeonato Alemão, Francês, Italiano e muito mais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Brasil

18h - Corinthians x Cruzeiro - Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video

20h30 - Fluminense x Vasco - Sportv, Premiere e Prime Video

Paulistão Feminino

10h - Corinthians (F) x Palmeiras (F) - Record News, CazéTV, UOL Play, Sportv, Space e HBO Max

Campeonato Italiano

8h30 - Milan x Sassuolo - ESPN e Disney+

11h - Udinese x Napoli - Disney+

11h - Fiorentina x Hellas Verona - Disney+

14h - Genoa x Inter de Milão - ESPN 4 e Disney+

16h45 - Bologna x Juventus - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

11h - Crystal Palace x Manchester City - ESPN e Disney+

- ESPN e Disney+ 11h - Sunderland x Newcastle - ESPN 4 e Disney+

11h - West Ham x Aston Villa - Xsports e Disney+

11h - Nottingham Forest x Tottenham - Disney+

13h30 - Brentford x Leeds United - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês Feminino

9h - Brighton (F) x Chelsea (F) - Xsports, Canal GOAT e Disney+

9h - Manchester City (F) x Aston Villa (F) - Disney+

11h30 - Manchester United (F) x Tottenham (F) - Canal GOAT e Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - Freiburg x Borussia Dortmund - Canal GOAT e OneFootball

13h30 - Bayern x Mainz - CazéTV, RedeTV!, Sportv e OneFootball

15h30 - Werder Bremen x Stuttgart - Xsports, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Alemão (Segunda e Terceira Divisão)

9h30 - Schalke 04 x Nuremberg - Canal GOAT e OneFootball

9h30 - Elversberg x Fortuna Düsseldorf - OneFootball

9h30 - Darmstadt x Preussen Münster - OneFootball

9h30 - Wehen Wiesbaden x Energie Cottbus - Canal GOAT e OneFootball

12h30 - Jahn Regensburg x Waldhof Mannheim - OneFootball

Campeonato Alemão Feminino

10h - Bayern (F) x Hamburgo (F) - DAZN

La Liga

10h - Sevilla x Oviedo - Disney+

12h15 - Celta de Vigo x Athletic Bilbao - ESPN 2 e Disney+

14h30 - Levante x Villarreal - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

17h - Alavés x Real Madrid - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

14h30 - Almería x Burgos - Disney+

Campeonato Francês

11h - Lyon x Le Havre - CazéTV

16h45 - Olympique de Marseille x Monaco - CazéTV

Campeonato Holandês

10h30 - Ajax x Feyenoord - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano (Série C e B)

10h30 - Potenza x Catania - OneFootball

11h - Carrarese x Virtus Entella - OneFootball

Campeonato Grego

13h - Atromitos x PAOK - SportyNet (TV e YouTube)

15h - Aris x Olympiacos - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Turco

14h - Trabzonspor x Besiktas - Disney+

Campeonato Português

17h30 - Arouca x Alverca - Xsports e Disney+

Copa da Liga Escocesa

12h30 - St. Mirren x Celtic - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Mexicano

22h - Toluca x Tigres - SportyNet (TV e YouTube)

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje pela Copa do Brasil?

O jogo Corinthians x Cruzeiro terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video, às 18h.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense hoje pela Copa do Brasil?

O jogo Fluminense x Vasco terá transmissão ao vivo na Sportv, Premiere e Prime Video, às 20h30.

Qual canal vai passar Bologna x Juventus?

A partida entre Bologna x Juventus terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid hoje?

O jogo Alavés x Real Madrid será transmitido na Disney+, às 17h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

18h - Corinthians x Cruzeiro - Copa do Brasil

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 14.

Record

10h - Corinthians (F) x Palmeiras (F) - Paulistão Feminino

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 14.

RedeTV!

13h30 - Bayern x Mainz - Campeonato Alemão

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

10h - Corinthians (F) x Palmeiras (F) - Paulistão Feminino

18h - Corinthians x Cruzeiro - Copa do Brasil

20h30 - Fluminense x Vasco - Copa do Brasil

13h30 - Bayern x Mainz - Campeonato Alemão

ESPN

8h30 - Milan x Sassuolo - Campeonato Italiano

11h - Crystal Palace x Manchester City - Campeonato Inglês

13h30 - Brentford x Leeds United - Campeonato Inglês

14h - Genoa x Inter de Milão - Campeonato Italiano

16h45 - Bologna x Juventus - Campeonato Italiano

DAZN

10h - Bayern (F) x Hamburgo (F) - Campeonato Alemão Feminino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

Todos os jogos da ESPN também estão disponíveis no Disney+.

Prime Video

18h - Corinthians x Cruzeiro - Copa do Brasil

20h30 - Fluminense x Vasco - Copa do Brasil

CazéTV

10h - Corinthians (F) x Palmeiras (F) - Paulistão Feminino

13h30 - Bayern x Mainz - Campeonato Alemão

16h45 - Olympique de Marseille x Monaco - Campeonato Francês

OneFootball

Diversos jogos das ligas alemãs, gregas e holandesas ao longo do dia.

Canal GOAT (YouTube)