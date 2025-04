Flamengo goleia o Corinthians com volta triunfal de Pedro como titular

O Flamengo não tomou conhecimento do Corinthians e aplicou uma sonora goleada neste domingo, no Maracanã. A vitória de 4 a 0 foi testemunhada por Dorival Jr, novo técnico do clube paulista, que assistiu ao jogo de camarote pois ainda não foi anunciado.

O ex-treinador da seleção e também do Flamengo acompanhou um massacre em campo, com gols de Cebolinha, Arrascaeta e dois de Pedro, titular pela primeira vez após voltar de lesão.

- Feliz pela volta do Pedro. Tomara que ele seja o artilheiro do ano. Se ele vai bem, a gente vai muito bem também - afirmou Arrascaeta.

Com o resultado, o Rubro-negro assume a liderança provisória do Brasileirão, mas aguarda o jogo do Palmeiras. Na próxima semana, o Flamengo encara o Cruzeiro. O Corinthians pega o Inter. Antes, o Rubro-negro encara o Botafogo-PB pela Copa do Brasil, quinta-feira.

No Maracanã, o placar elástico passou pela superioridade do Flamengo sobre o Corinthians, mas também se deu novamente por falhas do goleiro Hugo Souza, que errou saída de bola no primeiro gol de Pedro. O Flamengo abriu o placar com Cebolinha, com chute de longe. Depois, Arrascaeta ampliou, novamente de fora da área. No segundo empo, o time administrou, e Pedro marcou de pênalti o quarto.