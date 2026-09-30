Os maiores públicos do futebol feminino no Brasil: final do Brasileirão pode bater recorde

RESUMO | Com mais de 25 mil ingressos já vendidos para a decisão do Campeonato Brasileiro feminino entre São Paulo e Corinthians, a partida no Morumbis ameaça o recorde histórico de público de clubes no país, atualmente pertencente ao Timão.

O futebol feminino brasileiro continua escrevendo capítulos em termos de engajamento de público e bilheteria nos estádios.

Neste próximo sábado, 3, São Paulo e Corinthians entram em campo no Morumbis para disputar o jogo de volta da grande final do Campeonato Brasileiro de 2026, com uma enorme expectativa de quebra de recorde de torcedores presentes.

No primeiro confronto da decisão, disputado na Neo Química Arena, o Tricolor levou a melhor ao vencer de virada por 2 a 1, com gols marcados por Giovanna Crivelari e Isa Guimarães, enquanto Gabi Zanotti descontou para as corintianas.

Com a vantagem construída fora de casa, o São Paulo agora conta com o apoio de sua torcida para confirmar a conquista do título nacional.

Corrida histórica pelas arquibancadas

A mobilização da torcida são-paulina tem sido intensa. Até a última quarta-feira, 30, o clube paulista anunciou a marca superior a 25 mil ingressos vendidos antecipadamente para o clássico no Morumbis, evidenciando o enorme apelo da modalidade.

A marca ambiciona se aproximar ou superar os maiores recordes registrados no país. Atualmente, o recorde de público em partidas de clubes no futebol feminino brasileiro pertence ao próprio Corinthians, que levou mais de 44 mil torcedores à Neo Química Arena na final do Brasileirão de 2024.

Já o topo histórico geral da modalidade no Brasil permanece com a semifinal dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, quando mais de 70 mil pessoas lotaram o Maracanã para acompanhar a disputa entre a Seleção Brasileira e a Suécia.

Ranking dos maiores públicos do futebol feminino no Brasil

Brasil 0 x 0 Suécia (3 a 4 nos pênaltis) – Semifinal dos Jogos Olímpicos Rio 2016 – 70.454 pessoas Corinthians 2 x 0 São Paulo – Final do Brasileirão 2024 – 44.136 pessoas Corinthians 2 x 1 Ferroviária – Final do Brasileirão 2023 – 42.566 pessoas Corinthians 1 x 0 Cruzeiro – Final do Brasileirão 2025 – 40.727 pessoas Corinthians 4 x 1 Internacional – Final do Brasileirão 2022 – 40.691 pessoas Corinthians 4 x 1 São Paulo – Final do Paulistão 2023 – 40.235 pessoas Internacional 1 x 1 Corinthians – Final do Brasileirão 2022 – 36.330 pessoas

Top 10 dos maiores públicos do futebol feminino por clubes no mundo

Denver Summit FC 0–0 Washington Spirit – 63.004 torcedores (NWSL, 28 de março de 2026 – Empower Field at Mile High, Denver) Atlético de Madrid 0–2 Barcelona – 60.739 torcedores (Liga Iberdrola, 17 de março de 2019 – Estádio Metropolitano, Madri) Arsenal 3–1 Manchester United – 60.160 torcedores (WSL, 17 de fevereiro de 2024 – Emirates Stadium, Londres) Arsenal 1–0 Tottenham – 60.050 torcedores (WSL, 3 de março de 2024 – Emirates Stadium, Londres) Arsenal 4–1 Chelsea – 59.042 torcedores (WSL, 10 de dezembro de 2023 – Emirates Stadium, Londres) América 2–1 Pachuca – 58.156 torcedores (Liga MX Femenil, 5 de junho de 2023 – Estádio Azteca, Cidade do México) Bayern de Munique 2–0 Bayer Leverkusen – 57.762 torcedores (Frauen-Bundesliga, 6 de setembro de 2025 – Allianz Arena, Munique) Porcinas 2–3 PIO (e demais jogos da Queens League) – 57.326 torcedores (Queens League, 29 de julho de 2023 – Estádio Metropolitano, Madri) Arsenal 5–0 Tottenham Hotspur – 56.786 torcedores (WSL, 16 de fevereiro de 2025 – Emirates Stadium, Londres) Arsenal 1–1 Chelsea – 56.537 torcedores (WSL, 8 de novembro de 2011 – Emirates Stadium, Londres)

Quando será disputada a final do Brasileirão feminino entre São Paulo e Corinthians?

O jogo de volta acontece neste sábado, 3 de outubro de 2026.

Onde será realizada a partida decisiva?

O confronto ocorrerá no estádio do Morumbis, em São Paulo.

Qual foi o resultado do jogo de ida da final?

O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena.

Qual é o recorde atual de público de clubes no futebol feminino brasileiro?

Pertence ao Corinthians, com 44.136 torcedores presentes na final do Brasileirão de 2024.

Qual é o maior público registrado em uma partida feminina no país geral?

A semifinal olímpica entre Brasil e Suécia, no Rio de Janeiro em 2016, que reuniu 70.454 pessoas no Maracanã.