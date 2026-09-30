Os maiores públicos do futebol feminino no Brasil: final do Brasileirão pode bater recorde

Brasil e Suécia, em 2016, teve o maior público da história do futebol feminino no Brasil. (Reprodução/ CBF) (Reprodução)
Redator na Exame
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 19h14.
RESUMO | Com mais de 25 mil ingressos já vendidos para a decisão do Campeonato Brasileiro feminino entre São Paulo e Corinthians, a partida no Morumbis ameaça o recorde histórico de público de clubes no país, atualmente pertencente ao Timão.
O futebol feminino brasileiro continua escrevendo capítulos em termos de engajamento de público e bilheteria nos estádios.
Neste próximo sábado, 3, São Paulo e Corinthians entram em campo no Morumbis para disputar o jogo de volta da grande final do Campeonato Brasileiro de 2026, com uma enorme expectativa de quebra de recorde de torcedores presentes.
No primeiro confronto da decisão, disputado na Neo Química Arena, o Tricolor levou a melhor ao vencer de virada por 2 a 1, com gols marcados por Giovanna Crivelari e Isa Guimarães, enquanto Gabi Zanotti descontou para as corintianas.
Com a vantagem construída fora de casa, o São Paulo agora conta com o apoio de sua torcida para confirmar a conquista do título nacional.
A mobilização da torcida são-paulina tem sido intensa. Até a última quarta-feira, 30, o clube paulista anunciou a marca superior a 25 mil ingressos vendidos antecipadamente para o clássico no Morumbis, evidenciando o enorme apelo da modalidade.
A marca ambiciona se aproximar ou superar os maiores recordes registrados no país. Atualmente, o recorde de público em partidas de clubes no futebol feminino brasileiro pertence ao próprio Corinthians, que levou mais de 44 mil torcedores à Neo Química Arena na final do Brasileirão de 2024.
Já o topo histórico geral da modalidade no Brasil permanece com a semifinal dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, quando mais de 70 mil pessoas lotaram o Maracanã para acompanhar a disputa entre a Seleção Brasileira e a Suécia.
O jogo de volta acontece neste sábado, 3 de outubro de 2026.
O confronto ocorrerá no estádio do Morumbis, em São Paulo.
O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena.
Pertence ao Corinthians, com 44.136 torcedores presentes na final do Brasileirão de 2024.
A semifinal olímpica entre Brasil e Suécia, no Rio de Janeiro em 2016, que reuniu 70.454 pessoas no Maracanã.