Esporte

Fase de grupos copa 2026

Fifa afirma que permitirá bandeiras LGBTQ em partida entre Egito e Irã na Copa

Federações do Egito e do Irã criticam iniciativa do comitê local de Seattle, enquanto entidade máxima do futebol reafirma regras de inclusão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de junho de 2026 às 20h21.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

A Fifa decidiu não restringir a exibição de bandeiras arco-íris no Lumen Field, em Seattle, apesar de manifestações das federações de Egito e Irã.

A partida está marcada para amanhã e integra a terceira rodada do grupo G da Copa do Mundo, no mesmo estádio.

As federações de Egito e Irã enviaram pedidos à entidade para impedir manifestações relacionadas à comunidade LGBTQ durante a partida da terceira rodada do grupo G da Copa do Mundo.

A federação egípcia afirmou rejeição a qualquer atividade associada à comunidade LGBTQ durante o jogo e citou possível impacto em referências culturais e religiosas entre torcedores. Já a federação iraniana contestou a designação de “Partida do Orgulho” atribuída pelo comitê local de Seattle.

Fifa informou, por meio de representantes, que mantém o posicionamento adotado ao longo do torneio e não prevê mudanças na política aplicada aos estádios.

“A Fifa informou que não altera sua política durante o torneio e mantém autorização para bandeiras arco-íris dentro dos estádios, desde que respeitem o Código de Conduta da Copa do Mundo de 2026”, disse a entidade.

A organização do torneio indicou que os eventos associados ao chamado “Fim de Semana do Orgulho” ocorrem fora das áreas internas do estádio. A entidade também registrou que não reconhece a nomenclatura “Partida do Orgulho” usada pelo comitê organizador local.

*Com informações da Agência EFE. 

Acompanhe tudo sobre:FifaLGBTCopa do MundoFutebol

Mais de Esporte

Quando Brasil pode enfrentar Alemanha no mata-mata da Copa do Mundo? Veja cenário do chaveamento

16 avos de final? Entenda o nome da nova fase da Copa do Mundo

Quem é Gonzalo Plata, o 'herói' que venceu a Alemanha e levou o Equador ao mata-mata da Copa

Holanda x Tunísia: veja horário, onde assistir e escalações do jogo da Copa do Mundo hoje

Mais na Exame

Esporte

Quando Brasil pode enfrentar Alemanha no mata-mata da Copa do Mundo? Veja cenário do chaveamento

Future of Money

Notificação do BC a bancos deixa criptomoedas até 2% mais caras no Brasil; entenda

Brasil

Lula conversa com Delcy Rodríguez e detalha plano de ajuda do Brasil após terremoto na Venezuela

Ciência

A Terra está tendo mais terremotos? O que as pesquisas explicam sobre esses fenômenos