Fifa afirma que permitirá bandeiras LGBTQ em partida entre Egito e Irã na Copa

A Fifa decidiu não restringir a exibição de bandeiras arco-íris no Lumen Field, em Seattle, apesar de manifestações das federações de Egito e Irã.

A partida está marcada para amanhã e integra a terceira rodada do grupo G da Copa do Mundo, no mesmo estádio.

As federações de Egito e Irã enviaram pedidos à entidade para impedir manifestações relacionadas à comunidade LGBTQ durante a partida da terceira rodada do grupo G da Copa do Mundo.

A federação egípcia afirmou rejeição a qualquer atividade associada à comunidade LGBTQ durante o jogo e citou possível impacto em referências culturais e religiosas entre torcedores. Já a federação iraniana contestou a designação de “Partida do Orgulho” atribuída pelo comitê local de Seattle.

Fifa informou, por meio de representantes, que mantém o posicionamento adotado ao longo do torneio e não prevê mudanças na política aplicada aos estádios.

Fifa informou que não altera sua política durante o torneio e mantém autorização para bandeiras arco-íris dentro dos estádios, desde que respeitem o Código de Conduta da “Ainformou que não altera sua política durante o torneio e mantém autorização para bandeiras arco-íris dentro dos estádios, desde que respeitem o Código de Conduta da Copa do Mundo de 2026 ”, disse a entidade.

A organização do torneio indicou que os eventos associados ao chamado “Fim de Semana do Orgulho” ocorrem fora das áreas internas do estádio. A entidade também registrou que não reconhece a nomenclatura “Partida do Orgulho” usada pelo comitê organizador local.

*Com informações da Agência EFE.