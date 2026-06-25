De Guerrero a Plata: Flamengo completa três Copas seguidas com gols de jogadores do clube

O Flamengo chegou à terceira Copa do Mundo consecutiva com jogadores do elenco atual marcando gols em partidas da competição, após o gol decisivo de Gonzalo Plata, feito inédito na história do clube carioca.

O resultado ocorre após um período de 32 anos sem registros de atletas rubro-negros marcando em Copas do Mundo.

Em 2018, o atacante Paolo Guerrero marcou pela seleção do Peru e encerrou o jejum do Flamengo em Copas do Mundo, ao balançar as redes durante a edição do torneio na Rússia.

Na sequência histórica, em 2022, o meia Giorgian de Arrascaeta marcou duas vezes contra a seleção de Gana, ampliando a presença de jogadores do clube em jogos de Copa do Mundo.

Na edição de 2026, Gonzalo Plata marcou o gol da virada do Equador sobre a Alemanha, resultado que garantiu a classificação da seleção sul-americana para o mata-mata do torneio.

O episódio consolida a sequência de três edições consecutivas com atletas do elenco rubro-negro presentes entre os marcadores em Copas do Mundo.

Veja o ranking completo de artilheiros do Flamengo em Copas

Leônidas — 7 gols

Zico — 5 gols

Moderato — 2 gols

Sócrates — 2 gols

Arrascaeta — 2 gols

Zagallo — 1 gol

Júnior — 1 gol

Paolo Guerrero — 1 gol

Gonzalo Plata — 1 gol

Quem é Gonzalo Plata?

Gonzalo Plata é um atacante equatoriano que se consolidou como um dos nomes mais técnicos de sua geração no futebol sul-americano. Nascido em Guayaquil, em 2000, o jogador atua preferencialmente como ponta-direita, com capacidade de atuar pelos dois lados do campo. Sua principal característica é o jogo em velocidade, combinado com drible em espaços curtos e capacidade de romper linhas defensivas no um contra um.

Formado nas categorias de base do Independiente del Valle, Plata chamou atenção cedo e acabou se transferindo para o Sporting, de Portugal, em 2019. No futebol europeu, passou também por Real Valladolid, da Espanha, e Al Sadd, do Catar, antes de chegar ao Flamengo. A trajetória internacional contribuiu para a ampliação de seu repertório tático, especialmente na recomposição defensiva e na leitura de jogo em transições rápidas.

Pela seleção do Equador, o atacante ganhou espaço ainda jovem e participou de ciclos importantes, incluindo Eliminatórias e Copa do Mundo. No Flamengo, passou a ser visto como uma peça de profundidade pelo lado do campo, alternando momentos de titularidade e rotação, mas sempre com impacto em ações de aceleração ofensiva e construção de jogadas em ataque posicional e contra-ataque.

Quando será o próximo jogo do Brasil?

O Brasil volta a campo na segunda-feira, 29, às 14h, com adversário ainda indefinido. Uma vitória garante a classificação às oitavas de final, enquanto uma derrota resulta na eliminação da competição.