Quem é Gonzalo Plata, o 'herói' que venceu a Alemanha e levou o Equador ao mata-mata da Copa

O jogo em Nova Jersey começou cercado por expectativa e terminou em virada com impacto direto na classificação do grupo E. O Equador superou a Alemanha por 2 a 1 nesta quinta-feira, resultado definido aos 32 minutos do segundo tempo com gol de Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, que garantiu a vaga da equipe sul-americana na próxima fase da Copa do Mundo.

O estádio em Nova Jersey estava tomado pelo amarelo e por uma forte expectativa da torcida do Equador, que ainda não havia visto uma atuação consistente da seleção nesta Copa do Mundo até o confronto contra a Alemanha, nesta quinta-feira. A vitória de virada por 2 a 1 foi confirmada aos 32 minutos do segundo tempo e teve como protagonista o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, responsável por garantir a classificação para a segunda fase.

Com o resultado, a equipe comandada por Sebastián Beccacece terminou na terceira colocação do grupo E, mas os quatro pontos somados foram suficientes para avançar entre as oito melhores campanhas. A Alemanha liderou a chave com seis pontos, mesma pontuação da Costa do Marfim, vice-líder, que venceu Curaçao por 2 a 0 na partida realizada simultaneamente.

O gol decisivo de Plata ocorreu em um lance de alta tensão: após escanteio cobrado por Kevin Rodríguez, o atacante se antecipou ao goleiro Manuel Neuer e marcou, logo depois de ter desperdiçado uma chance clara dentro da área.

O início do jogo foi favorável à Alemanha, que abriu o placar nos primeiros minutos com Leroy Sané, após passe de Florian Wirtz. O lance gerou reclamações de possível pé alto, mas a árbitra americana Tori Penso confirmou o gol.

O Equador precisava da vitória e buscou o ataque desde cedo. A reação veio antes dos dez minutos, quando Nilson Angulo fez jogada individual próximo à meia-lua e finalizou sem chances para Neuer, encerrando o jejum ofensivo da equipe nas duas primeiras rodadas.

O confronto teve momentos de equilíbrio e ritmo mais lento, já que a Alemanha entrou em campo já classificada na liderança do grupo. Na reta final, o Equador aumentou a pressão. Enner Valencia arriscou de fora da área e parou em defesa de Neuer. Plata, novamente participativo na criação das jogadas, foi decisivo ao marcar o gol da vitória.

Como será o próximo jogo do Equador?

Na próxima fase, o Equador terá seis possíveis adversários. A definição depende do fechamento da rodada. O time pode enfrentar seleções já classificadas como México, Estados Unidos e Suíça, além de líderes dos grupos G, K ou L.

Quem é Gonzalo Plata?

Gonzalo Plata é um atacante equatoriano que se consolidou como um dos nomes mais técnicos de sua geração no futebol sul-americano. Nascido em Guayaquil, em 2000, o jogador atua preferencialmente como ponta-direita, com capacidade de atuar pelos dois lados do campo. Sua principal característica é o jogo em velocidade, combinado com drible em espaços curtos e capacidade de romper linhas defensivas no um contra um.

Formado nas categorias de base do Independiente del Valle, Plata chamou atenção cedo e acabou se transferindo para o Sporting, de Portugal, em 2019. No futebol europeu, passou também por Real Valladolid, da Espanha, e Al Sadd, do Catar, antes de chegar ao Flamengo. A trajetória internacional contribuiu para a ampliação de seu repertório tático, especialmente na recomposição defensiva e na leitura de jogo em transições rápidas.

Pela seleção do Equador, o atacante ganhou espaço ainda jovem e participou de ciclos importantes, incluindo Eliminatórias e Copa do Mundo. No Flamengo, passou a ser visto como uma peça de profundidade pelo lado do campo, alternando momentos de titularidade e rotação, mas sempre com impacto em ações de aceleração ofensiva e construção de jogadas em ataque posicional e contra-ataque.