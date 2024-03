EXCLUSIVO: conheça o projeto ambicioso da SAF do CFC Tietê que visa tornar clube uma potência

O CFC Tietê está celebrando um novo capítulo em sua história. Sob nova gestão, clube do interior paulista especializado em formação de atletas, tem se destacado por uma transformação que pode colher frutos nos próximos anos.

Em 2017, o grupo gestor denominado como SGEE S/A – Sociedade de Gestão de Entidades Esportivas, que tem como acionistas alguns empresários e executivos renomados do mercado financeiro e do futebol, assumiu a gestão do clube de forma integral. O projeto fez com que a equipe passasse por diversas mudanças estratégicas, elevando sua estrutura, competitividade e visibilidade a novos patamares.

Além do desenvolvimento esportivo, o CFC Tietê, em parceria com o projeto "Cidadãos do Futebol", encaminha jovens para o mundo do futebol. A junção visa o compromisso com a responsabilidade social e o desenvolvimento comunitário.

“Temos um grupo seleto e reunido com o mesmo propósito, de colocar em prática um projeto diferenciado no meio desportivo, com foco na transformação social e educacional dos jovens, preparando-os para diversas oportunidades, inclusive a de realizarem seu sonho principal, que é ser um atleta profissional de futebol. Como consequência de um bom trabalho social, esportivo e administrativo, temos o crescimento do próprio clube e projeto, de forma mais competitiva e sustentável.”

Murilo Marques Miura – CEO e Acionista da SAF, e Cofundador do Projeto Cidadãos do Futebol;

SAF de peso

Com a adoção da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) no clube, o SGEE detém 97% de participação. Fazem parte do grupo de acionistas, conselheiros de peso, como José Berenguer, CEO da XP, Marcial Portela, ex-presidente do Banco Santander Brasil e José Ignácio Rivero, ex-Vice-presidente do Real Madrid.

Também já fez parte do grupo o ex-atleta de futebol Cesar Sampaio, que atualmente é apenas o padrinho do Projeto Social.

“Aqui a gente está preocupado não só com a formação esportiva de um atleta, mas também com a formação do indivíduo, do cidadão como um todo. Não temos pressa para vender um atleta. Estamos preocupados com a formação do caráter, com a formação cultural e com a educação desses jovens.”Desde o início das atividades, mais de 2 mil jovens já participaram do programa de iniciação desportiva promovida pelo projeto Cidadãos do Futebol, recebendo treinamentos com professores certificados, palestras, materiais esportivos, kit lanches, cestas básicas e diversas outras assistências. diz José Berenguer, CEO da XP e Presidente do Conselho da SAF.

“O Projeto CFC Tietê tem tudo para ser um dos projetos mais ganhadores. Tem uma equipe de direção muito profissional, um track record que já conseguiu superar os problemas originados na última pandemia, um posicionamento forte no mercado com atletas em clubes muito importantes no Brasil e no futebol europeu. Enfim, agora e só continuar a trajetória dos últimos anos e preparar uma fase nova em um patamar bem mais ambicioso, mas sempre respeitando os valores básicos e éticos”, afirma Marcial Portela, Ex-Presidente do Banco Santander Brasil e Acionista da SAF.

Gestão de atletas

A nova gestão também se destacou nas negociações de atletas, estabelecendo conexões sólidas com clubes nacionais e internacionais. Do total dos jovens participantes, 17 atletas já foram revelados e negociados. Um exemplo mais recente é o atacante senegalês, Alioune Mané, para o CD Tenerife, da Espanha, evidenciando a qualidade dos jovens atletas desenvolvidos pelo CFC Tietê.

O reconhecimento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) veio na forma do Certificado de Clube Formador (CCF), um distintivo de honra concedido a poucos clubes em todo o país. Esse reconhecimento é uma prova do compromisso do CFC Tietê com a formação integral de seus atletas.

“É um selo referência, de reconhecimento da excelência do trabalho que estamos fazendo na formação de jovens atletas e cidadãos. O processo é completo como ser humano”, afirma José Berenguer.

Em um momento histórico para o clube, o CFC Tietê teve a honra de sediar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024, pela primeira vez em sua história. Esta conquista não apenas ressalta a crescente reputação do clube, mas também coloca Tietê no mapa do futebol brasileiro como um centro de excelência na formação de jovens talentos.

Apesar do sucesso e da solidez da estrutura do CFC Tietê, construída com uma base voltada para a formação integral de jovens atletas, é importante destacar que os custos associados à manutenção de toda a infraestrutura, treinamentos e assistências aos atletas são bastante significativos.

Desde o início das atividades em 2017 até o momento presente, já foram investidos ao todo aproximadamente R$ 12.700.000,00. Esses recursos provêm não apenas de iniciativas privadas dos acionistas, que compartilham da visão e comprometimento com o projeto, mas também de parcerias públicas e empresariais.

Esses investimentos são essenciais para garantir a manutenção, qualidade e crescimento do projeto, oferecendo aos jovens um suporte integral, com os programas de base e projetos sociais.

“A interação entre Sociedade e Empresa exige uma contribuição positiva com distintas inciativas para cuidar do planeta no qual todos nós estamos dependentes. As implicações ESG não são uma carga a mais nas empresas. Pelo contrário, são a garantia da longevidade das empresas e a melhora da qualidade de vida das pessoas”, afirma Marcial Portela.