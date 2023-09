Especialistas analisam possíveis ganhos comerciais ao Corinthians em jogo contra o Real Madrid

Nesta sexta-feira, 1º, em comemoração aos 113 anos do Corinthians, o time de lendas do Timão encara o Real Madrid, a partir das 20h30, na Neo Química Arena.

A partida reunirá ex-jogadores que fizeram parte do elenco campeão do Mundial de Clubes da FIFA, em 2000, caso de Vampeta, Marcelinho Carioca, Dinei, e outros nomes de notoriedade de ambos os times. Na equipe Merengue, os craques Seedorf e Zé Roberto são alguns dos confirmados.

Para além de promover uma nova edição da primeira disputa pelo Mundial de Clubes e inserir o torcedor de volta para essa época, especialistas avaliam que o evento é uma oportunidade de introduzir algumas marcas em momentos específicos, como no pré-jogo, nos intervalos comerciais e até mesmo nas interações com os próprios jogadores.

Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-fundador da Wolff Sports, ressalta a importância do olhar para estratégias de marketing tendo em vista a magnitude do Mundial.

“O primeiro Mundial de Clubes da FIFA é um dos grandes feitos da história do Corinthians. Promover uma partida contra o Real Madrid, em uma data comemorativa, é uma grande sacada. É importante ter um plano estratégico de divulgação bem definido para potencializar o interesse e a audiência. No âmbito internacional, é imprescindível que veículos relevantes adquiram os direitos para que a partida tenha uma boa visibilidade”, afirma Wolff.

Já Ivan Martinho, professor de marketing esportivo na ESPM, explica que os jogos comemorativos têm o poder de fazer torcedores reviverem a emoção de momentos gloriosos. “Um misto de nostalgia para a torcida que acompanhou e vibrou com a conquista de 23 anos atrás. Além disso, serve como curiosidade para os torcedores que só conhecem a história. Sem dúvida é uma oportunidade de conexão e monetização com a torcida e parceiros”.

A comemoração também contará com convidados especiais e atração musical, além de outras ativações ainda em preparo. De acordo com a diretoria do clube, mais que promover ações publicitárias, a ação também visa reviver no torcedor a emoção de um dos momentos mais decisivos da história do Corinthians.

“É um evento importante, que vai além do calendário de jogos do Corinthians e traz uma receita importante para os camarotes e aos cofres do clube. O Real Madrid tem uma marca global solidificada, consegue atrair torcedores ao redor do mundo. Além disso, é uma data especial para instituição, em que a torcida poderá acompanhar uma série de ações especiais e comemorar o aniversário do Corinthians”, comenta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que administra o FielZone, camarote localizado no setor oeste da Neo Química Arena.

“É uma data especial para o torcedor corinthiano. Esses eventos são importantes para gerar novas receitas ao clube, pois além de vender ingressos aos torcedores, conseguem trabalhar com lançamentos de produtos pontuais para a partida”, comenta Alessandro Tomazelli, CEO da Companhia do Tomate, empresa que comanda o Arena Kids, camarote voltado ao público infantil que conta com uma quadra de Society na Neo Química Arena.