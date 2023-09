Onde assistir o jogo do Corinthians x Real Madrid hoje; sexta-feira, 1, em comemoração de 113 anos

O Sport Club Corinthians Paulista celebra 113 anos nesta sexta-feira, 1º, como um dos maiores times de futebol do Brasil.

No Neo Química Arena, o clube realiza nesta noite um evento com atrações musicais e uma partida festiva com a participação do Real Madrid.

O jogo entre o Corinthians Masters e Lendas do Real Madrid também marca o reencontro entre os grupos depois do Mundial de 2000, conquistado pelo Corinthians. Na época, o Timão enfrentou não apenas o Real Madrid, mas também o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e o Raja Casablanca, do Marrocos, fase de grupos.

Após os confrontos, o Corinthians derrotou o Vasco nos pênaltis e se consagrou como campeão do torneio.

Quem vai jogar?

O Corinthians Másters vai contar com alguns dos campeões mundiais de 2000 em seu elenco, como Dinei, Edílson, Fernando Baiano, Luizão, Marcelinho Carioca e Vampeta. Também estão confirmados jogadores que participaram de partidas recentes, como o ex-goleiro Júlio César, o ex-volante Cristian e o ex-meia Danilo, atual treinador do sub-20.

Do lado do Real Madrid, foram divulgados: Emerson, McManaman e Seedorf. Além de Albano Bizzarri, Alberto Rivera, Francisco Buyo Sanchéz, Edwin Congo, Francisco Pavón, Karembeu, Iván Campo, Raúl Bravo, Ricardo Rocha, Rubén de la Red, Sávio e Zé Roberto.

Onde assistir ao jogo Corinthians Másters x Real Madrid

A partida Corinthians Másters x Real Madrid terá transmissão ao vivo na Sportv e no CazéTV, às 19h10.

Origem

O Timão foi criado como uma equipe de futebol no dia 1 de setembro de 1910, por um grupo de operários do bairro Bom Retiro, em São Paulo. O nome foi inspirado no Corinthian FC de Londres, que na época realizava uma visita pelo Brasil.

Por outro lado, o Corinthians ganhou notoriedade apenas em 1913, quando teve a oportunidade de disputar o Campeonato Paulista como um time popular, após vencer uma seletiva contra o Minas Gerais, do bairro do Brás, e o FC São Paulo, nascido no Bixiga.

Mais tarde, nas décadas de 1920 e 1930, o clube passou a ser considerado um dos mais importantes de São Paulo, rivalizando com o FC São Paulo e a Societá Sportiva Palestra Itália, que hoje é conhecido como Palmeiras. Na época, o Corinthians conquistou nove títulos paulistas.

Embora o futebol seja a modalidade que deu ao Corinthians grandes reconhecimentos no Brasil e no exterior, o time também atua em outras modalidades esportivas, nas quais teve importantes vitórias. Entre elas, destaca-se o Basquete, o Futsal e a Natação, com os quais o clube conquistou diversos títulos a partir da década de 1950.

Considerado um dos mais bem sucedidos do Brasil e das Américas, o Corinthians é o terceiro maior campeão nacional, com onze conquistas, ficando atrás somente do Palmeiras (17 conquistas) e Flamengo (14 conquistas). Conquistou dois Mundiais de Clubes da FIFA, uma Copa Libertadores da América de forma invicta, uma Recopa Sul-Americana, sete Campeonatos Brasileiros, três Copas do Brasil, uma Supercopa do Brasil, cinco Torneios Rio-São Paulo (recordista, ao lado de Palmeiras e Santos), 30 Campeonatos Paulistas (atual recordista) e uma Copa Bandeirantes (único vencedor).