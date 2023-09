Arthur Elias é anunciado como novo treinador da seleção brasileira feminina

Arthur Elias, de 42 anos, foi anunciado nesta sexta-feira, 1º, como novo treinador da seleção brasileira feminina. O técnico assume a posição em substituição à sueca Pia Sundhage, demitida nesta quarta, 30, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, também informou que Rosana Augusto será a nova treinadora da seleção sub-20, além de Simone Jatobá, técnica da seleção sub-17.

"Tenho certeza de que poderemos em pouco tempo mudar a realidade do futebol feminino no Brasil. A minha missão é trazer resultado já a curto prazo, nos Jogos Olímpicos. A seleção brasileira precisa voltar a ser protagonista mundial, esse é o nosso objetivo", afirmou Arthur Elias em uma coletiva de imprensa.

Trajetória no futebol

Até então, Arthur Elias atuava como treinador no Corinthians, onde permaneceu por cinco anos. Pelo time, ele foi quatro vezes campeão brasileiro (2018, 2020, 2021 e 2022), tricampeão da Libertadores da América (2017, 2019 e 2021), tricampeão paulista (2019, 2020 e 2021), e outras vitórias. Arthur conta também com um título brasileiro com o Centro Olímpico, em 2013.

O técnico foi apresentado nesta sexta-feira, 1º, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Além de fazer sua primeira convocação, Arthur deve deve iniciar a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ele tem contrato até a Copa do Mundo de 2027, cuja sede ainda não foi escolhida pela Fifa.