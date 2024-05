Cacique Raoni encontra Papa Francisco no Vaticano e entrega carta sobre proteção das florestas

O Cacique Raoni entregou ao Papa Francisco uma carta com pedido de ajuda para conscientizar os parlamentares e governantes do Brasil sobre a importância da proteção das florestas. O encontro aconteceu nesta quinta-feira no Vaticano.

O Papa Francisco recebeu cerca de duzentos participantes de diversas localidades no mundo no encontro sobre o tema "da crise climática à resiliência climática". O encontro começou na terça-feira, na Casina Pio IV, no Vaticano, e irá até esta sexta-feira. Além do Cacique Raoni, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes também esteve presente no evento.

Em outubro do ano passado, o Cacique Raoni foi entrevistado pelo O GLOBO e revelou o seu maior sonho: ver a humanidade em harmonia e vencer o Prêmio Nobel da Paz. Ele ainda falou sobre a crise climática.

"Eu tenho muita preocupação com as novas gerações. O nosso problema, hoje, nós já estamos carregando, nós já estamos sofrendo, que é a questão de destruir a natureza. A derrubada das florestas é cada vez maior. Essa é minha preocupação com a humanidade. Porque se continuar destruindo tudo o que temos na terra, seus filhos, seus netos não vão conseguir respirar. Vai vir um aquecimento muito grande, global, e vai transformar o planeta, deixar sem ar. Não vamos respirar mais. Nós não vamos ter mais nada para nos proteger do sol, do vento, vai vir uma consequência muito grande", relatou na entrevista.

Ele também comentou sobre as secas na Amazônia: "Quando eu estava para viajar eu fui dormir e comecei a conversar com os espíritos e eles me disseram que a grande seca já está começando e que vai secar mais ainda. O espírito da água disse que vai engolir toda a água. Pedi para ele segurar um pouco de água para sobrevivermos. Eles me alertaram que começou a seca e que vai aumentar ainda mais."