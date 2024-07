Espanha x Alemanha: onde assistir e horário pela Eurocopa

A Espanha e a Alemanha se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 13h, em um dos jogos mais aguardados da fase de grupos da Eurocopa. A partida será realizada no estádio Mercedes-Benz Arena, na Alemanha. O confronto será transmitido ao vivo na TV Globo, SporTV e Globoplay.

A Espanha lidera o Grupo B com 9 pontos, tendo vencido todas as três partidas disputadas até o momento, com um saldo de gols positivo de 5. A equipe espanhola busca manter a invencibilidade e garantir a classificação para a próxima fase em primeiro lugar.

A Alemanha, por outro lado, lidera o Grupo A com 7 pontos, após duas vitórias e um empate. Com um saldo de gols impressionante de 6, a equipe alemã pretende consolidar sua posição de liderança e avançar com força para as fases eliminatórias.

Onde assistir ao vivo o jogo da Espanha x Alemanha hoje pela Eurocopa?

O jogo desta quarta-feira, 13h, entre a Espanha e Alemanha terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV e Globoplay.

Como assistir online o jogo da Espanha x Alemanha hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.