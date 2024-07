Portugal x França: onde assistir e horário pela Eurocopa

Portugal e França se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 16h, em um confronto decisivo na fase de grupos da Eurocopa. O jogo será realizado no estádio Volksparkstadion, na Alemanha. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV e Prime Video.

Portugal ocupa a liderança do Grupo F com 6 pontos, após duas vitórias e uma derrota, com um saldo de gols positivo de 2. A equipe portuguesa busca se firmar na liderança do grupo e avançar com força para a próxima fase da competição.

A França, atualmente na segunda posição do Grupo D com 5 pontos, tem uma vitória e dois empates. Com um saldo de gols positivo de 1, os franceses buscam superar os portugueses e assumir a liderança do grupo, garantindo assim uma classificação mais tranquila para as fases eliminatórias.

Onde assistir ao vivo o jogo de Portugal x França hoje pela Eurocopa?

O jogo desta quarta-feira, 16h, entre Portugal e França terá transmissão ao vivo na CazéTV e Prime Video.

Como assistir online o jogo de Portugal x França hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Prime Video.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.