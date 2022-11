Espanha e Alemanha chegam em igualdade nas principais casas de apostas

Espanha e Alemanha entram em campo logo mais, às 16h, pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar em um dos jogos mais esperados desta fase de grupos.

Para essa partida, os espanhóis possuem ligeiro favoritismo no site de apostas galera.bet, e cada R$ 1 pago devolve R$ 2.39. Já a vitória da Alemanha está pagando R$ 3.02, enquanto o empate dá 3.38.

Na plataforma Esportes da Sorte, a vitória da Espanha paga 2.26, enquanto da Alemanha, 3.35. O empate paga 3.25. Na Casa de Aposts, a odd para a Espanha é de 2.34, e da Alemanha, 3.04. O empate paga 3.40.

Apesar deste equilibrio no confronto de logo mais, a Alemanha não aparece mais entre o Top 5 de favorito à taça para as casas de apostas. Na média das três casas citadas acima, o Brasil segue favorito ao título e paga R$ 4 para cada R$ 1 gasto. Espanha, França e Inglaterra aparecem na sequência com R$ 7,5, enquanto a Argentina completa a lista com R$ 9,5. O título da Alemanha paga em média R$ 12.

Como são medidos os valores das apostas?

Para quem não sabe, existe todo um trabalho de tecnologia e análise para se chegar a esses números, que estão sujeitos a mudanças com o andamento da competição. Quem explica sobre isso é Ricardo Bianco Rosada, CMO do galera.bet.

“Recebemos os dados estatísticos de empresas especializadas no assunto. Eles usam inclusive inteligência artificial e machine learning, também aliado ao conhecimento e sensibilidade de profissionais super capacitados, com anos de experiência. Detalham time por time, bem como o desempenho das seleções nas principais competições que disputaram as Eliminatórias, o valor dos elencos, os resultados nos últimos amistosos pré-Copa do Mundo, bem como elas chegam ao Mundial e, claro, a performance individual de cada atleta", explica o executivo.

Segundo a Odds & Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas e integridade, o cálculo dos valores de cada aposta (chamados de "odds") são complexos e detalhados. Para chegar até os números finais - que se adaptam em tempo real ao que acontece durante os eventos -, além de uma grande base de dados, a empresa também afirma utilizar softwares modernos, uso de tecnologia de ponta, inteligência artificial e machine learning, aliando ao conhecimento de profissionais para fornecer dados de probabilidade e estatística em tempo real.

"A movimentação em torno das apostas para os jogos da Copa do Mundo já é grande, mas certamente se acentua mais perto do início. Estamos falando de uma das maiores competições do planeta, que mobiliza homens e mulheres, gente de todas as idades, e está do DNA do brasileiro esse hábito por apostar", complementa Hans Schleier, diretor de marketing da Casa de Apostas.

"É medido também o retrospecto recente entre os confrontos dos dois adversários, o retrospecto das seleções nos últimos jogos e o desempenho recente deles nas últimas competições. A partir daí temos uma base de cálculo para as odds", aponta Darwin Filho, CEO da Esportes da Sorte.