Entenda porque Golden State Warriors se tornou a equipe mais valiosa da NBA

O Golden State Warriors tornou-se a equipe mais valiosa da NBA, segundo levantamento feito pela revista Sportico. A equipe lidera franquias de grandes mercados em Nova York e Los Angeles, e foi avaliada em US$ 7,56 bilhões.

Ao longo da última década, o Golden State Warriors elevou sua franquia a um território rarefeito. Ele passou de um clube que perde dinheiro, para um rolo compressor financeiro. De acordo com a Sportico, a receita bruta da instituição superou US$ 800 milhões na última temporada, 50% a mais do que qualquer outra franquia da NBA. Nesta temporada, caso tenha uma boa sequência de playoffs, o clube pode chegar a US$ 900 milhões.

A receita dos Warriors é dominante na NBA, porem ainda perde para outro esportes. Os Ianques de Nova Iorque, clube de baseball e Dallas Cowboys, de futebol americano, geram cerca de 40% e 25% a mais em receita do que o Golden State. Essas três franquias são as únicas no mundo que valem US$ 7 bilhões, com os Cowboys um pouco à frente dos Warriors com US$ 7,64 bilhões.

O sócio-gerente do Warriors, Joe Lacob, traçou o próximo capítulo do clube para além da NBA “Nosso time de basquete sempre será nosso foco principal”, disse Lacob em entrevista por telefone. “Mas vejo nosso futuro como uma empresa de esportes, entretenimento, mídia e tecnologia.”

Lacob ainda destaca como a Disney diversificou seus negócios depois de começar com filmes de animação e adicionar parques temáticos, transformando-se totalmente em um conglomerado global de mídia e entretenimento com um valor de mercado de US$ 170 bilhões. “Não há razão para que não possamos fazer algumas dessas coisas a longo prazo”, disse ele.

O clube aumentou sua equipe de vendas e ganhou impulso na quadra, já que seu total de vitórias dobrou durante a temporada 2012-13 com um desempenho extraordinário de Stephen Curry. O armador levaria o Warriors a cinco finais consecutivas da NBA, vencendo três, antes da abertura do Chase Center em 2019. “O sucesso de uma sequência de playoffs profunda, se tivermos a sorte de ter uma, cria impulso para futuros temporadas também”, disse Josh Proctor, CFO do Warriors, em entrevista pelo Zoom.

Quanto vale o Warriors?

A nova arena também turbinava os negócios dos Warriors, mas o escopo completo não era percebido até a última temporada. Após dois anos impactados pela covid-19, a receita de patrocínios (US$ 150 milhões) e assentos premium (US$ 250 milhões), foram mais do que o dobro de qualquer outra franquia da NBA. Os Warriors têm mais de US$ 3 bilhões em receita contratualmente obrigatória.

