Corinthians vence São Paulo em jogo marcado por gol contra e paralisação

O clássico entre Corinthians e São Paulo, neste domingo, 10, pela 15ª rodada do Brasileirão, foi marcado por jogo paralisado e gol contra. Em casa, na Neo Química Arena, o Corinthians levou contra o São Paulo por 3 a 2.

Do lado do Corinthians, os gols foram de Raniele, Matheuzinho e Breno Bidon. Do lado tricolor, Luciano marcou e Matheuzinho acabou fazendo um gol contra.

O duelo chegou ao intervalo empatado em 1 a 1, mas o time da casa foi mais eficiente no início da segunda etapa, marcando duas vezes até os 12 minutos e encaminhando a vitória. Nos acréscimos, o São Paulo ainda descontou, mas já sem tempo para reação.

Jogo interrompido duas vezes

A partida também ficou marcada por paralisações. Após o gol de Luciano, no fim do primeiro tempo, uma confusão durante a comemoração ao lado da bandeirinha de escanteio do Corinthians interrompeu o jogo por cerca de dez minutos.

No retorno para a etapa final, o confronto voltou a ser interrompido, desta vez após torcedores arremessarem rolos de papel em direção ao gol norte, atrasando novamente o reinício da partida.

Situação na tabela e próximos jogos

O resultado melhora o momento do Corinthians, que iniciou a rodada na zona de rebaixamento e agora soma 18 pontos. A equipe comandada por Fernando Diniz ainda segue na parte inferior da tabela.

O São Paulo, por sua vez, permanece com 24 pontos e pode deixar o G5 dependendo dos demais resultados. Além disso, viu chegar ao fim uma sequência de cinco jogos de invencibilidade.

Próximos compromissos na temporada

O Corinthians volta a campo na quinta-feira, contra o Barra, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. Na ida, venceu por 1 a 0.

O São Paulo também decide sua vaga no meio de semana, diante do Juventude, em Caxias do Sul. No primeiro jogo, o Tricolor venceu por 1 a 0.