Tecnologia inédita no Brasil vai permitir que escudo da camisa de time vire uma carteira digital

Patrocinadora oficial do Ceisc União Corinthians, tradicional clube de basquete do país, bicampeão nacional e com o maior programa de sócio-torcedor da modalidade, a Imply ElevenTickets inova com um projeto pioneiro no Brasil.

Já pensou em acessar o jogo do seu time do coração e realizar pagamentos apenas com o brasão da sua camisa? Essa tecnologia, desenvolvida pela empresa de tecnologia, já é uma realidade para os torcedores do Ceisc União Corinthians, clube gaúcho que atrai as maiores médias de público no NBB (Novo Basquete Brasil).

A nova camisa do time permitirá que os sócios não apenas acessem aos jogos e realizem pagamentos, como também façam compras no dia a dia, já que a funcionalidade não se limita apenas aos dias de rodada: os consumos e pagamentos podem ser realizados até mesmo em uma rede de parceiros conveniados na cidade. E além da camisa, as compras também podem ser realizadas com agilidade e segurança utilizando os cartões dos sócios, através de tecnologia RFID, garantindo vantagens exclusivas, descontos, promoções e cashback.

A partir desta nova tecnologia, para entrar no Ginásio Arnão, casa do Ceisc União Corinthians, basta o sócio realizar o cadastro prévio (conforme cronograma a ser divulgado pelo clube(, aproximar o escudo da camisa ao validador de acessos, e pronto.

Além disso, todos os torcedores podem utilizar a nova camisa para adquirir lanches e bebidas durante a partida com praticidade, sem precisar se preocupar em carregar carteira, cartões ou dinheiro – e mesmo que a bateria do celular acabe, o acesso e os consumos são garantidos. Basta aproximar o brasão do leitor, e a compra é efetivada.

“Esta iniciativa demonstra nosso compromisso em levar o melhor aos sócios e torcedores, com as tecnologias mais avançadas do mercado. Estamos dedicados em oferecer as melhores experiências, proporcionando mais conveniência, agilidade e comodidade. Este projeto inédito no país, com tecnologia aplicada ao nosso manto, chega para deixar os patrocinadores e torcedores com a certeza de apoiarem um time à frente do seu tempo", afirma Diego Puntel, diretor de basquete do Ceisc União Corinthians.

Com a solução, a experiência se torna moderna, prática e segura tanto em dias de partida como no dia a dia, através dos estabelecimentos parceiros. O torcedor pode adicionar créditos para consumo com facilidade através de caixas, terminais de autoatendimento, site e nos parceiros, garantindo uma gama de opções.

“Nossa vasta experiência na operação de eventos de grande porte e tecnologias de pagamento nos inspira a inovar continuamente. Nosso compromisso é oferecer soluções que elevem a praticidade, aliando segurança e inovação. A tecnologia cashless é extremamente versátil, permitindo sua aplicação em diversos contextos, como eventos esportivos, shows, festivais, camarotes, eventos com trajes típicos, abadás de carnaval, além de uniformes escolares e corporativos, entre outras possibilidades. Estamos preparados para transformar qualquer experiência em algo mais prático e totalmente conectado," complementa Tironi Paz Ortiz, Fundador e CEO da Imply Tecnologia.

O sistema de pagamento utiliza chips com tecnologia NFC (Near Field Communication, ou “comunicação de campo próximo”, na tradução) à prova d’água, aplicados sob o escudo do time. Para pagar com o brasão, o torcedor só precisa adquirir a camisa com o chip NFC pelo portal, em um dos pontos de venda parceiros do clube ou no dia de jogo no Ginásio Arnão. Todas as novas camisas do UniCo terão aplicação de um chip NFC sob o escudo, transformando o manto em uma carteira digital com créditos para as compras.

Com mais de 20 anos de mercado e presença em 125 países, a Imply Tecnologia é referência em soluções para venda de ingressos, controle de acessos, reconhecimento facial, gestão de consumos, gestão de sócios, terminais de autoatendimento, pistas de boliche e painéis LED. A multinacional brasileira continua inovando e impulsionando a performance de marcas de renome.

A empresa também é líder na América Latina em tecnologias de venda de ingressos, gestão de sócios e controle de acessos para eventos esportivos, tendo operado 611 jogos em 16 campeonatos apenas em 2023.

Com um portfólio robusto que inclui Conmebol, Flamengo, eventos como Oktoberfest Blumenau, e atrações como Jardim Botânico do Rio de janeiro, por exemplo, a plataforma conecta experiências e otimiza resultados para seus clientes, oferecendo soluções personalizadas e de alta performance, como Apps, E-commerce, Controle de Acessos, Reconhecimento Facial, Cashless, Programas de Vantagens e Staff.

Mas como vai funcionar na prática?

Primeiramente vem a parte da ativação:

O torcedor adquire a camisa da nova temporada, já com a aplicação do chip NFC sob o escudo do Ceisc União Corinthians;

Em seguida, no mesmo local onde adquiriu a camisa, o torcedor realiza a ativação do chip e insere créditos para consumo;

A partir destes simples processos, a camisa já está ativada, com créditos e pronta para pagamentos!

Consumos e recarga de créditos

Os créditos podem ser utilizados para adquirir produtos, alimentos e bebidas dentro dos jogos e também para adquirir produtos e serviços em pontos parceiros na cidade. Basta aproximar o brasão do clube da maquininha e pronto, a compra é efetivada;

É possível consultar o saldo e recarregar créditos pra consumo em diversos canais: Web, Caixas, Caixas Móveis e Terminais de Autoatendimento, no Ginásio Arnão e na Rede de Parceiros;

Sócios

Sócios podem usar seu cartão de sócio com RFID e a camisa com chip NFC para obter vantagens exclusivas, descontos, promoções e cashback em uma ampla rede de parceiros espalhados pela cidade;

Mediante cadastro prévio e específico, o sócio poderá utilizar sua camisa com NFC para validação do acesso ao ginásio Arnão. O clube irá divulgar o cronograma de cadastro, que será em etapas, conforme as modalidades de sócios;

Sistema Cashless: tendência mundial

Os pagamentos cashless, feitos por aproximação, são uma tendência global em diversos segmentos. O sistema garante muito mais rapidez e segurança, favorecendo a experiência e a gestão. Para os negócios, o sistema cashless traz relatórios em tempo real, facilitando a gestão e monitoramento das vendas de forma eficaz. Para o público, as vantagens são claras: mais agilidade, segurança e comodidade, com várias opções de recarga e parcelamento.