Jogos de hoje, segunda-feira, 26, onde assistir ao vivo e horários

A final dos playoffs da Quarta Divisão Inglesa entre AFC Wimbledon x Walsall, além do confronto entre RB Bragantino x Juventude pelo Brasileirão Série A são os destaques do futebol nesta segunda-feira, 26.

A agenda do dia também conta com decisões nos campeonatos da Turquia, Escócia, Alemanha e Arábia Saudita, além de jogos pelas séries B e C do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Quarta Divisão Inglesa (Playoffs)

11h - AFC Wimbledon x Walsall - Disney+

Campeonato Turco

14h - Hatayspor x Fenerbahçe - Disney+

Campeonato Saudita

15h - Al Ittihad x Damac - Canal GOAT (YouTube)

15h - Al Fateh x Al Nassr - Canal GOAT (YouTube)

15h - Al Hilal x Al Qadsiah - Canal GOAT (YouTube)

Campeonato Alemão (Playoff de acesso/descenso)

15h30 - Elversberg x Heidenheim - Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Escocês (Playoff de acesso/descenso)

16h - Ross County x Livingston - Disney+

Brasileirão Série B

19h - Criciúma x Coritiba - ESPN e Disney+

20h - Botafogo-SP x CRB - Disney+

21h - Cuiabá x Vila Nova - Disney+

Brasileirão Série C

19h30 - Guarani x Figueirense - DAZN e Nosso Futebol+

19h30 - Brusque x São Bernardo - Nosso Futebol (TV e YouTube) e Nosso Futebol+

Brasileirão Sub-20

20h - Palmeiras x Flamengo - Sportv

Brasileirão Série A

20h - RB Bragantino x Juventude - Premiere

O jogo RB Bragantino x Juventude terá transmissão ao vivo no Premiere, às 20h.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

15h30 - Elversberg x Heidenheim - Campeonato Alemão (Playoff)

20h - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão Sub-20

ESPN

19h - Criciúma x Coritiba - Brasileirão Série B

Premiere

20h - RB Bragantino x Juventude - Brasileirão Série A

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

11h - AFC Wimbledon x Walsall - Quarta Divisão Inglesa

14h - Hatayspor x Fenerbahçe - Campeonato Turco

16h - Ross County x Livingston - Campeonato Escocês

19h - Criciúma x Coritiba - Brasileirão Série B

20h - Botafogo-SP x CRB - Brasileirão Série B

21h - Cuiabá x Vila Nova - Brasileirão Série B

GOAT (YouTube)

15h - Al Ittihad x Damac - Campeonato Saudita

15h - Al Fateh x Al Nassr - Campeonato Saudita

15h - Al Hilal x Al Qadsiah - Campeonato Saudita

CazéTV (YouTube)

15h30 - Elversberg x Heidenheim - Campeonato Alemão (Playoff)

OneFootball

15h30 - Elversberg x Heidenheim - Campeonato Alemão (Playoff)

DAZN

19h30 - Guarani x Figueirense - Brasileirão Série C

Nosso Futebol+

19h30 - Guarani x Figueirense - Brasileirão Série C

19h30 - Brusque x São Bernardo - Brasileirão Série C

Nosso Futebol (TV e YouTube)

19h30 - Brusque x São Bernardo - Brasileirão Série C

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.