Daniel Alves tem condenação anulada e é absolvido pela Justiça espanhola

Nesta sexta-feira, 28, a Justiça espanhola absolveu o ex-jogador brasileiro Daniel Alves e anulou a condenação por estupro que havia sido imposta a ele no ano passado.

O Tribunal Superior da Catalunha, por meio de uma decisão unânime, revogou a sentença que havia condenado o atleta a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro de uma jovem em uma discoteca em Barcelona.

A sentença inicial, que havia resultado na prisão de Alves em janeiro de 2023, gerou grande repercussão. O jogador ficou mais de um ano encarcerado e pagou uma fiança de 1 milhão de euros para obter sua liberdade provisória. Agora, com a anulação do julgamento, ele está totalmente em liberdade e sem acusações pendentes na Justiça da Espanha. Anteriormente, a sentença exigia que ele cumprisse mais de dois anos de prisão.

Depoimento 'inconfiável'

A decisão foi baseada na constatação de "imprecisões" na sentença anterior e na "falta de fiabilidade" do depoimento da vítima. O Tribunal destacou que, durante a análise do caso, ficou evidente que o relato da acusadora, em algumas partes, não correspondia à realidade, especialmente em relação aos eventos registrados em vídeo.

De acordo com a sentença, o depoimento da vítima não tinha consistência suficiente para corroborar as alegações de agressão sexual.

Além disso, a corte também negou um recurso da Promotoria de Barcelona, que pedia o aumento da pena de Alves para 9 anos de prisão e a revogação da sua liberdade provisória. A Promotoria havia argumentado que a prisão de Alves deveria ser reestabelecida, mas o tribunal rejeitou essa solicitação.

Já os advogados da vítima, que desde o início do processo pleiteavam 12 anos de prisão para o ex-jogador, também não obtiveram sucesso em seu apelo.

Liberdade?

Com a revogação das medidas cautelares e a decisão de absolver Daniel Alves, o caso chega ao fim na Justiça espanhola. No entanto, a defesa da vítima ainda não se pronunciou sobre a absolvição até o momento desta publicação.

A decisão de hoje é mais um capítulo de um processo jurídico que trouxe à tona a complexidade dos depoimentos e das evidências apresentadas, com repercussão internacional dada a fama do ex-jogador, que coleciona uma carreira de destaque no futebol europeu e mundial. A absolvição de Alves marca o encerramento de um longo e tumultuado episódio na sua vida pessoal e profissional.