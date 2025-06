‘Da Mooca, belo’: Juventus aprova SAF com aporte de R$ 500 mi e quer time na série A até 2035

O Clube Atlético Juventus, em São Paulo, aprovou no sábado, 28, a proposta da REAG Capital Holding para a criação de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol), focada exclusivamente no departamento de futebol profissional do clube.

A proposta prevê um investimento total de R$ 500 milhões ao longo do projeto, com foco em infraestrutura, modernização da gestão e valorização das categorias de base. O plano também estabelece a meta de recolocar o Juventus na elite do Campeonato Brasileiro até 2035.

A estruturação inclui a reforma completa do estádio Conde Rodolpho Crespi, na Rua Javari, que terá sua capacidade ampliada. O local também receberá alojamentos, centro de fisioterapia, spa, academia e espaços gastronômicos. O clube terá ainda um centro de formação com foco técnico, físico e disciplinar para atletas de base.

A proposta aprovada foi construída com apoio da P&P Sport Management, liderada pelos empresários Claudio Fiorito e Federico Pastorello, conhecidos no mercado internacional de agenciamento de atletas. Ambos contribuirão para o desenho do modelo esportivo da SAF.

O modelo de negócio também conta com a Wolff Sports, agência de marketing esportivo que atuará nos departamentos de marketing, comunicação e comercial do clube. Segundo o sócio-diretor Fábio Wolff, o objetivo é reforçar a identidade do Juventus com a Mooca e a colônia italiana da capital paulista.

Plano mira elite paulista e nacional

Segundo João Carlos Mansur, presidente do conselho de administração da REAG Capital Holding, o projeto representa mais do que um investimento financeiro. “Como sócio do clube, ex-atleta e morador da Mooca, é uma honra participar deste novo capítulo do Juventus. Vamos trabalhar com seriedade para levar o clube de volta ao topo”, afirmou.

O planejamento estratégico estabelece metas esportivas e estruturais de longo prazo. O Juventus espera retornar à Série A do Campeonato Paulista nos próximos anos e alcançar a Série A do Brasileirão até 2035, com base em uma gestão profissionalizada e autônoma por meio da SAF.