Defesa Civil emite alerta de ventos e rajadas fortes no estado de São Paulo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de ventos fortes em diversas regiões do estado, entre os dias domingo, 29, e segunda-feira, 30.

As rajadas devem atingir toda a faixa leste paulista, incluindo a Região Metropolitana da Capital, Baixada Santista, Vales do Ribeira e do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Também estão sob alerta as regiões de Marília, Itapeva, São José dos Campos, Sorocaba e Campinas.

Apesar das previsões indicarem acumulados baixos de chuva, as rajadas intensas podem causar transtornos como destelhamentos, queda de árvores e postes, além de danos à infraestrutura urbana.

A Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente em áreas mais vulneráveis, e recomenda o acompanhamento dos boletins atualizados pelos canais oficiais da instituição. A adoção de medidas preventivas é essencial para a segurança coletiva.