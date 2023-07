Cuiabá x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo pelo Brasileirão

Cuiabá e São Paulo se enfrentam neste sábado, 22, às 18h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

Após vencer o clássico contra o Santos no último domingo, o São Paulo espera repetir o feito diante do Cuiabá. O Tricolor entrou no G4 da competição e está apenas dois pontos do segundo colocado, o Flamengo.

Para o confronto, o técnico Dorival Junior deve ir com força máxima e não tem desfalques. Pablo Maia, Nathan e Beraldo retornam a equipe, após serem desfalques nos últimos jogos.

Do outro lado, o Cuiabá, precisa vencer para subir mais na tabela. A equipe é a 13ª colocada na competição, com 19 pontos conquistados.

Onde assistir ao vivo Cuiabá x São Paulo pelo Brasileirão

O jogo deste sábado, às 18h30, entre Cuiabá e São Paulo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Cuiabá x São Paulo online?

Você pode assistir a partida online através pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do São Paulo ?

25/07 - Corinthians x São Paulo - Copa do Brasil

30/07 - São Paulo x Bahia - Brasileirão Série A

