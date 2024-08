Tramonte lidera com 30% em BH, com 5 candidatos empatados na 2ª posição, diz pesquisa Quaest

O apresentador de TV e deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) segue na liderança na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte com 30% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 28, pelo portal G1, da TV Globo. Na sequência, cinco candidatos aparecem empatados na segunda posição.

Tramonte conta com os apoios do governador Romeu Zema (NOVO) e do ex-prefeito da cidade, Alexandre Kalil.

Duda Salabert (PDT) e Bruno Engler (PL), com 12% cada, o atual prefeito Fuad Noman (PSD), com 9%, Carlos Viana (Podemos), com 8%, e Rogério Correia (PT) com 6% estão tecnicamente empatados pela margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais e para menos. Gabriel (MDB) aparece com 2%, e os demais candidatos, Wanderson Rocha (PSTU) e Indira Xavier (UP), não passam de 1% cada. Os indecisos são 10% e os entrevistados que afirmam que vão votar em branco ou nulo somam 9%.

Na comparação com o levantamento divulgado em julho, nomes que desistiram de concorrer estavam no levantamento, por isso ele não é comparável com o atual estudo. Tramonte já liderava na pesquisa anterior.

Pesquisa para prefeito de BH:

Mauro Tramonte (Republicanos): 30%

Duda Salabert (PDT): 12%

Bruno Engler (PL): 12%

Fuad Noman (PSD): 9%

Carlos Viana (Podemos): 8%

Rogério Correia (PT): 6%

Gabriel (MDB): 2%

Wanderson Rocha (PSTU): 1%

Indira Xavier (UP): 1%

Lourdes Francisco (PCO): 0%

Indecisos: 10%

Branco/Nulo/Não vai votar: 9%