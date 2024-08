Fundador do Telegram é libertado sob fiança de prisão na França

A Justiça francesa autorizou a libertação do fundador do Telegram, Pavel Durov, preso há quatro dias, sob a condição de pagar uma fiança de € 5 milhões, apresentar-se duas vezes por semana à polícia e não deixar o país, anunciou o tribunal em um comunicado.

Durov, de 39 anos, foi indiciado pelo Ministério Público por envolvimento com o crime organizado, informou a promotora de Paris, Laure Beaccuau. O bilionário franco-russo de 39 anos foi preso no aeroporto de Le Bourget, no sábado, logo depois de desembarcar do Azerbaijão.

A Justiça francesa acusa o Telegram de ser cúmplice de "tráfico de drogas, crimes contra crianças e fraudes", pela ausência de moderação e ferramentas oferecidas.